Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 febbraio/ Positività 8.9%, -131 ricoveri

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 10 febbraio 2022, siamo certi che confermerà la situazione tendente al positivo delle ultime due settimane. Dopo un incredibile picco di circa 50mila casi giornalieri durante le vacanze natalizie, la Lombardia ha iniziato lentamente a svoltare, e da diversi giorni la curva epidemiologica sta continuando a migliorare, a cominciare dagli ospedalizzati e dai nuovi casi emersi. E il bollettino di ieri ha “sposato” questa tendenza, visto che i contagi delle scorse 24 ore sono stati in totale 9.374 su 105.193 tamponi processati, per un tasso di positività che si conferma in calo, pari all’8.9 per cento, al di sotto della media nazionale.

Negli ospedali lombardi troviamo al momento 192 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 5 unità, e altri 2.393 in area medica, -126 rispetto al precedente report. Purtroppo anche ieri si sono registrati tanti morti da covid, leggasi 29, mentre, per quanto riguarda la zona di Milano e provincia, i contagi sono stati in totale 2.808.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 FEBBRAIO: IL COMMENTO DEL PROFESSOR PREGLIASCO

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano nonché membro del comitato anti covid della regione Lombardia. Pregliasco ha parlato della quarta dose di vaccino anti covid dicendo: “I dati provenienti da Israele – le parole rilasciate ai microfoni de Il Fatto Quotidiano – ci dicono che la quarta dose non ha una efficacia elevata per la tempistica di esecuzione molto ravvicinata (rispetto alla terza dose ndr). Solo il 66% della popolazione si è vaccinato e questo facilita i focolai. L’approccio italiano sta pagando a lungo termine e ora ne vediamo i risultati”. Il docente dell’università degli Studi di Milano ha poi paragonato la pandemia di covid non ad una guerra lampo, bensì ad un’estenuante battaglia di trincea: “La guerra al Covid non è stata lampo ma di trincea, io spero nel breve di vedere una diminuzione dei casi di mortalità figlia dall’ondata di Covid avvenuta durante le festività”.

