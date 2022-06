Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 giugno/ -19 ricoveri, positività 12.3%

Siamo in attesa del nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì 10 giugno 2022. La comunicazione giungerà come sempre nel pomeriggio odierno, appuntamento fisso ormai da due anni e mezzo a questa parte. Era infatti il 20 febbraio 2020 quando in Italia si registrava il primo decesso e da quella data in Lombardia sono morte ben 40.636 persone per covid, le ultime 22 segnalate dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 giugno/ Positività 12.9%, -64 ricoveri

Non accennano ad arrestarsi quindi i decessi, mentre i contagi sono in calo, ieri 3.273 a fronte di 26.513 test anti covid processati fra antigenici rapidi e molecolari. Il tasso di positività si conferma in lenta discesa, ieri pari al 12.3% mentre negli ospedali la situazione continua ad essere molto serena. Nelle strutture nosocomiche regionali troviamo infatti 20 ricoverati gravi per covid, quelli che occupano i letti di terapia intensiva, e altri 474 in area non critica, per una variazione rispetto al precedente report pari a -7 e -12.

SOTTOVARIANTE OMICRON/ "Una quarta dose col vaccino in uso è inutile"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 GIUGNO: LE INIZIATIVE PRO-QUARTA DOSE

Numeri che continuano quindi ad essere positivi quelli del bollettino coronavirus della Lombardia, ma le vaccinazioni si sono di fatto bloccate anche in regione e di conseguenza i vertici della sanità lombarda ha deciso di promuovere delle iniziative atte a diffondere la quarta dose. A riguardo, sul sito ufficiale di Regione, si legge: “L’ASST Rhodense organizza quattro appuntamenti nei Comuni del proprio territorio per la somministrazione, ad accesso libero, della quarta dose ai cittadini over 80 e agli over 60 in condizioni di elevata fragilità. Per maggiori informazioni, consulta la locandina”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 9 GIUGNO/ +22 morti, -19 ricoverati

Viene poi specificato che i cittadini di cui sopra, “possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose (seconda dose di richiamo) di vaccino anti Covid-19, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0021209-08/04/2022-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto “Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA