Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 giugno/ Solo 291 casi, positività allo 0.8%

Fra circa cinque ore verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, quello contenente tutti i dati aggiornati alla giornata odierna, giovedì 10 giugno 2021. Si tratterà del consueto report che leggiamo quotidianamente e che ci aggiorna sull’andamento della pandemia di covid, quindi i nuovi contagi, i morti, i ricoverati e via discorrendo. La regione Lombardia, la più colpita dal virus dal febbraio 2020 ad oggi, sta continuando a registrare dati significativi, e lo si evince anche dal bollettino comunicato ieri, quando i contagi emersi sono stati 291 su 34.447 tamponi processati. Continua ad essere basso il numero delle vittime da covid, anche oggi molto contenute, precisamente 11, per un totale di decessi pari a 33.686 da inizio pandemia.

Bene anche il tasso di positività, pari allo 0.8%, minimo storico da mesi e al di sotto della media nazionale (pari all’1%), mentre, per quanto riguarda la situazione negli ospedali, ancora una volta viene confermato il calo dei posti letti occupati, visto che in terapia intensiva risultano esservi in totale 145 pazienti gravi (meno 22 rispetto a 48 ore fa), mentre nei reparti di degenza ordinaria vi sono 817 pazienti, in crescita di 18 unità. Infine, a livello provinciale si segnalano 72 nuovi casi a Milano, seguita da Varese con 52 contagi e Como con 26 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 GIUGNO: IL COMMENTO DI MONTI

Una Lombardia che sta quindi sempre meglio e che è in grado di guardare al futuro con maggiore ottimismo rispetto a soltanto pochi mesi fa, e conferma ne è anche la volontà di investire nella medicina, soprattutto quella territoriale, con i fondi del Recovery Fund: “Regione Lombardia sarà la prima regione italiana a utilizzare i fondi del Recovery Fund investendoli nella medicina territoriale – ha spiegato il consigliere regionale della Lega nonché presidente della commissione sanità della Lombardia, Emanuele Monti – ha sottolineato Monti nel corso del convegno – la legge 23 del 2015 prevedeva gli ospedali di comunità e gli ambulatori territoriali, mai finanziati dallo Stato”.

Quindi ha aggiunto e concluso: “Ora finalmente abbiamo le risorse per realizzarli e lo faremo ancora una volta prima di tutte le altre regioni, con la stessa eccellenza e capacità che abbiamo dimostrato nel mettere a punto la migliore campagna vaccinale del Paese”.

