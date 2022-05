Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 maggio/ -2 ricoveri, positività 14.7%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in regione Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus dedicato e aggiornato con tutti i dati di oggi, martedì 10 maggio 2022. Continua una nuova settimana senza grandi problemi sul fronte coronavirus, visto che i contagi stanno rimanendo in linea con i giorni precedenti o comunque abbassandosi leggermente, e nel contempo, non si registrano picchi di ricoverati negli ospedali, dove la situazione rimane comunque sotto stretto controllo.

Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ha confermato questo trend positivo, visto che i nuovi contagiati emersi sono stati ieri in totale 2.351 su 15.979 tamponi processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari. Il tasso di positività rimane stabile sopra il 10 per cento, ieri pari al 14.7 per cento, mentre le vittime da covid sono state ieri 21, per un totale da inizio pandemia pari a 40.152 decessi, numero altissimo. Infine la situazione ospedaliera: nei nosocomi lombardi vi sono al momento 38 persone ricoverate in terapia intensiva e altre 1.094 in area medica, per un doppio cambiamento rispetto al precedente report pari a +3 e -5.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 MAGGIO: LE PAROLE DI FONTANA

E che la situazione stia tornando lentamente alla normalità in Lombardia, lo si capisce anche dalle recenti dichiarazioni del governatore Attilio Fontana. Come si legge sull’Adnkronos, parlando delle prenotazioni nelle strutture alberghiere regionali, ha spiegato: “Stando alle prime stime di prenotazioni i dati rivelano, per il 2022, un avvicinamento ai livelli pre-Covid in termini di flussi, presenze e crescita della spesa turistica che aumenterebbe del 10% rispetto al 2021”, le parole di Attilio Fontana in conferenza stampa

Il governatore ha aggiunto: “L’emergenza pandemica sembra aver influenzato le scelte verso il turismo sostenibile e la vacanza ‘italiana’, le mete di montagna sono rappresentate nel 10% del campione nazionale e le località lacuali dal 4%”. Secondo Fontana sarebbe necessaria un’attività di coordinamento interregionale per il turismo, così come dimostrato durante l’emergenza Covid, “in cui la collaborazione istituzionale – ha concluso – ha favorito un contesto di regole condivise per favorire la ripartenza”.











