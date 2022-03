Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 marzo/ Positività 8.7%, -29 ricoverati

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, giovedì 10 marzo 2022, è atteso dopo le ore 17:30. Scopriremo fra qualche ora come sta evolvendo la curva epidemiologica che negli scorsi giorni ha dato dei segnali di “ripresa”, anche se è presto per affermare che si tratti di un rialzo dei contagi. In attesa della nuova comunicazione rivediamo brevemente il bollettino di ieri quando i nuovi casi di positività sono stati in totale 5.583 a fronte di 63.722 tamponi processati sia antigenici che molecolari.

L’incidenza dei contagi sui test anticovid, il tasso di positività, è stato pari all’8.7 per cento, mentre il numero delle vittime da covid ha segnato quota 14, per un totale dal 20 febbraio di due anni fa di ben 38.845 decessi causati dal virus. Infine, per quanto riguarda il bollettino coronavirus della Lombardia, la situazione negli ospedali, ad oggi in leggero miglioramento, visto che nei nosocomi lombardi troviamo al momento 79 ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 2 allettati, e altri 794 in area medica, per una decrescita di 27 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 MARZO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

Ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della Lombardia, nonché direttore del Galeazzi di Milano. Intervistato dal Corriere della Sera il noto camice bianco si è soffermato sulle recenti minacce ricevute dai no vax: “Ho ricevuto una lettera di minacce con proiettile. In realtà non ho visto io la busta. E’ stata spedita al laboratorio della sezione di virologia alla Statale. Io ero a lezione”.

E ancora: “Io faccio attenzione quando sono per strada. Mi guardo in giro”. Poi di nuovo sulla lettera: “era strana, un mio collaboratore l’ha aperta con guanti, immaginando un rischio biologico. E stata un’accortezza utile: ho chiamato la Digos ed è arrivata anche la scientifica per fare i rilievi”. I no vax lo accusano “di uccidere i bambini a causa del vaccino anti Covid, che definiscono neurotossico. Dicono che spareranno nelle gambe e nella pancia a me, ai miei figli e familiari”. Tutto è ora nelle mani delle autorità: “Giusto la sera prima avevo aggiornato la denuncia per gli insulti ricevuti via social. Ho un plico di cento pagine di commenti”.

