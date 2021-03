Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 marzo/ Quasi 29mila morti causa covid

Scopriremo in serata come è evoluta la curva dei contagi in Lombardia. Poco dopo le ore 17:00 verrà infatti emesso il classico bollettino coronavirus della regione, con tutti i dati riguardanti i nuovi contagi, le vittime, la situazione negli ospedali, il tasso di positività e via discorrendo. In attesa che la Regione comunichi il nuovo report, andiamo a rivedere il bollettino di ieri, quando in Lombardia sono emersi altri 4.084 nuovi contagi su 47.619 tamponi processati, per un rapporto fra test e positivi in calo netto, all’8.5% dal 10 precedente.

Purtroppo continuano ad aumentare i ricoveri, ad oggi 611 in terapia intensiva (+14), con l’aggiunta di 5.416 negli altri reparti, dato quest’ultimo cresciuto di 216 pazienti. Continua ad ad essere alto anche il numero delle morti covid, ieri altre 63 per un totale di quasi 29mila decessi nella regione di Fontana.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 MARZO, FONTANA SULLE RIAPERTURE

Preoccupa ancora la zona di Brescia, dove ieri sono emersi altri 729 casi di positività, mentre a Milano i contagi sono stati 1.056. Varese ne ha contati 563, con Como 313 e Bergamo e Monza e Brianza rispettivamente a quota 275 e 267. Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha parlato della possibile riapertura delle scuole dalla giornata di lunedì 15 marzo 2021, non escludendo nulla: “non escludo nulla – ha detto il presidente dei lombardi – non ci sbilanciamo. Valutiamo con cautela, con attenzione e con serietà la situazione. L’evoluzione è talmente rapida che fare anticipazioni rischia di essere assolutamente fuori luogo”. La Lombardia è in bilico fra arancione e rosso, e in caso di colorazione più scura tutti gli studenti entrerebbero in automatico in Dad tranne quelli degli asili nidi. Anche in caso di arancione non è comunque da escludere che Fontana prolunghi l’ordinanza di chiusura degli istituti per un’altra settimana di modo da far stabilizzare i contagi.

