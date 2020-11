Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 novembre/ Preoccupa la provincia di Monza

Scopriremo come sempre dopo le ore 17:00 di questa sera il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, in questo caso, contenente i dati relativi alla giornata di oggi, martedì 10 novembre. Da un paio di giorni sembrerebbe intravedersi una leggera luce in fondo al tunnel in regione, con i numeri che sono leggermente migliorati rispetto al periodo precedente, ma è ancora presto per cantare vittoria. Fatto sta che nella giornata di ieri i contagi segnalati sono stati 4.777, contro i 6.318 di domenica e i più di 11mila di sabato. I tamponi, naturalmente, sono stati di meno, 21.121 (erano stati 38.188 domenica e ben 46.099 sabato), ma sono diminuiti i decessi, ieri 99 (erano 117 domenica), per un totale da inizio pandemia pari a 18.343 vittime. Torna a salire invece il rapporto fra i tamponi e i positivi, che ieri era al 22.6%, contro il 16.5% di domenica, comunque minore del 24.9% di sabato. A preoccupare maggiormente è la situazione ospedaliera, che ha fatto registrare un +20 nelle terapie intensive, per un totale di 670 posti letto occupati, con l’aggiunta di altri 189 pazienti in più nei reparti di degenza normale, pari a 6.414.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, L’APPELLO DELL’AST DI MONZA

Numeri che hanno fatto lanciare un’allarme da parte di Mario Alparone, direttore generale dell’Ast di Monza, che come riferisce l’edizione online de IlGiorno di ieri ha spiegato: “In questo momento Codogno siamo noi e abbiamo bisogno della stessa attenzione che abbiamo dato noi in fase uno agli altri. Abbiamo assunto 110 nuovi operatori, di cui 40 medici e il resto infermieri, ma avendo 340 operatori positivi a casa, parliamo di una goccia in confronto ad un esercito fermo”. Di conseguenza, vista la situazione, all’ospedale San Gerardo di Monza è stata sospesa l’accettazione dei pazienti non gravi in pronto soccorso. Per quanto riguarda le città più infette, Milano è sempre in vetta con 2.225 casi di cui 837 in città, con Monza che segue con 874 e quindi Brescia con 355. In coda troviamo invece Mantova e Sondrio, con rispettivamente 22 e 73 casi di positività. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

