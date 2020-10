Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 10 ottobre: “età media ricoverati precipitata”

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 10 ottobre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri non sono arrivate delle buone notizie: venerdì sono stati registrati 983 nuovi casi positivi, di cui 77 debolmente positivi e 11 individuati a seguito di test sierologici. Da evidenziare anche l’alto numero di tamponi processati, ovvero 25.623. La provincia di Milano è quella più colpita con 501 nuovi contagiati, di cui 258 Milano città, mentre non sono da sottovalutare le situazioni di Monza e Brianza (108 infettati) e Varese (107 infettati). Rilevato un nuovo decesso per Covid-19, bilancio totale salito a 16.980 vittime, mentre il conto dei guariti è salito di 260 unità per un totale di 82.744 persone. Infine, da registrare l’aumento di ricoverati negli ospedali della Lombardia: +3 pazienti in terapia intensiva (44) e +10 pazienti negli altri reparti Covid (371).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, bisogna registrare le parole del professore Pesenti. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, il coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive e primario di Rianimazione al Policlinico di Milano ha spiegato: «Oggi in tutte le terapie intensive lombarde abbiamo 44 pazienti, il 100% con polmonite da Covid in ventilazione meccanica o intubati; significa che sono malati gravi come quelli di marzo e con una mortalità simile, intorno al 40 per cento dei pazienti – spiega – Le persone con sintomi si presentano subito al Pronto soccorso e questo alleggerisce, per il momento, la pressione sulle rianimazioni perché possiamo intervenire con le cure in modo tempestivo. L’altra variante è che l’età media dei ricoverati è scesa da 71 a 61 anni, con malati gravi anche fra i quarantenni e in alcuni casi anche più giovani, come già accaduto. Molte cose sono diverse, abbiamo maturato un’esperienza enorme, ma manca ancora una terapia specifica contro il virus». Pesenti ha inoltre invocato la chiusura dei bar alle 17 in tutta la Lombardia per evitare assembramenti.



