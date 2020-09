Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 10 settembre: casi positivi in calo

Nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri sono stati registrati dei lievi miglioramenti, ma è vietato abbassare la guardia. Come vi abbiamo raccontato, su 21.368 tamponi processati sono stati rilevati 218 nuovi casi positivi, di cui 39 debolmente positivi e 4 individuati a seguito di test sierologico. Numeri in ribasso rispetto ai dati di martedì, considerando inoltre il conto simile di tamponi effettuati. La provincia più colpita della Regione resta quella di Milano con 88 nuovi contagiati, di cui 50 Milano città. Da annotare purtroppo altri 3 decessi per Covid-19, bilancio totale salito a 16.891 vittime. Superata quota 77 mila guariti: ieri +112, totale di 77.088 pazienti che hanno sconfitto il virus. Infine, da registrare un aumento di ricoverati negli ospedali lombardi: stabile il conto di pazienti in terapia intensiva (27), +4 i pazienti negli altri reparti Covid (252).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Massima allerta per evitare un nuovo esponenziale aumento di contagi e c’è grande attesa per il bollettino coronavirus della Lombardia aggiornato ad oggi, giovedì 10 settembre 2020. Intervenuto ieri in commissione regionale Sanità, l’assessore Giulio Gallera ha reso noto che il bilancio del Covid-19 tra il personale medico e sanitario dall’inizio della pandemia ad oggi è di 12 mila casi positivi e 76 deceduti. Come reso noto dal titolare del Welfare, sono risultati positivi al coronavirus 2.755 medici, 4.952 infermieri, 102 ostetriche, 1.917 Oss, 550 tecnici sanitari, 837 altri operatori sanitari e 1.074 operatori con profilo non sanitario. A questi, vanno aggiunti i 436 medici di base. Per quanto riguarda i deceduti, parliamo di 35 medici, 6 infermieri, 1 ostetrica, 9 Oss, 1 tecnico sanitario, 2 altri operatori sanitari e 4 operatori con profilo non sanitario, ai quali si aggiungono 18 medici di medicina generale. Lo riporta Sky Tg 24.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 9 SETTEMBRE





