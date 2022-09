Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 settembre/ Positività 11.5%, -7 ricoveri

E’ sabato 10settembre 2022 e nel pomeriggio di oggi sarà emesso come da copione il nuovo bollettino coronavirus relativo alla situazione covid della regione Lombardia. I dati riguardanti la pandemia stanno continuando a migliorare ormai da settimane, in attesa poi di capire se giungerà una nuova ondata con l’arrivo dei primi freddi. A riguardo vanno segnalati, come comunicato nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri, 2.420 nuovi positivi su 21.000 test anti covid elaborati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 10 settembre/ 2.3 milioni di quarte dosi inoculate

Il tasso di positività si conferma in discesa o stazionario, e ieri è stato pari all’11.5% mentre le vittime da covid non accennano ad arrestarsi, ieri altre 16 per un totale dal febbraio 2020 pari a 42.351 decessi, numero davvero drammatico. Fortunatamente gli ospedali si stanno letteralmente svuotando, visto che ad oggi vi sono solamente 13 ricoverati gravi per covid in Lombardia, quelli in terapia intensiva, mentre in area medica il dato dei pazienti segna quota 496 una doppia variazione rispettivamente di -2 e -5 allettati.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 settembre/ -146 ricoveri, positività 11.3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 SETTEMBRE: L’ALLARME DI ANIEF PER LA SCUOLA

E in Lombardia è scattata lunedì la riapertura delle scuole dell’infanzia, mentre dalla prossima settimana torneranno sui banchi di scuola tutti gli altri studenti e l’Anief, associazione nazionale insegnanti, si è detta preoccupata: “Quelli che non sono cambiati – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, riferendosi alle misure anti covid – sono gli spazi scolastici, che nel 99% dei casi sono quelli di sempre, privi anche di ventilazione meccanica, quindi incompatibili con il probabile ritorno a casi considerevoli di Covid”. Pacifico lamenta anche un calo di insegnanti: “Addirittura rispetto al 2021 abbiamo un netto calo di docenti e Ata, perché sono stati cancellati gli 80 mila posti Covid introdotti proprio per fare fronte alla pandemia. Questi dipendenti aggiuntivi hanno permesso di gestire meglio le classi e di garantire pulizia continua e sorveglianze nelle scuole: qualcuno ci deve spiegare perché sono venuti meno”.

Covid, due anticorpi sostituiscono richiami vaccini?/ Isolati da guariti nel 2020…

Il numero uno dell’associazione insegnanti ha infine ricordato la questione annosa delle supplenze: “C’è anche un problema enorme, quello della supplentite, che continua ad imperversare: si partirà senza centinaia di migliaia di dipendenti titolari, i docenti più mancanti saranno quelli di sostegno e la situazione è difficile anche tra il personale Ata, che si ritrova con un dipendente su due supplente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA