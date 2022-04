Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 aprile/ Positività 12.7%, -25 ricoverati

Inizia una nuova settimana con il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. Anche per oggi, lunedì 11 aprile 2022, poco dopo le ore 17:00, la Regione diffonderà il consueto report che fotograferà l’andamento epidemiologico, quando sono ormai passati quasi 26 mesi dalla scoppio del covid nel nostro Paese. La Lombardia è la regione che storicamente ha pagato il prezzo maggiore, ma da diversi mesi, da quando cioè ha dato vita ad una campagna vaccinale pressochè impeccabile, i contagi sono continuamente calati, (ad eccezione della parentesi fine dicembre/inizio gennaio), e si è potuto così tornare lentamente ad una semi normalità.

Situazione tranquilla che è stata confermata anche dal bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 6.611 su 51.773 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 12.7 per cento. I morti da covid sono stati invece 21, per un totale da inizio pandemia pari a 39.461. Infine, per quanto riguarda la situazione ospedaliera della regione Lombardia, l’ultimo report segnalava 43 pazienti ricoverati in terapia intensiva e altri 1.079 in area medica, per una variazione pari a +4 e -29.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 APRILE: IL COMMENTO DEL PROF. GALLI

Contagi che restano quindi tutto sommato stabili ma la comunità scientifica sta attenzionando con estremo puntiglio la nuova variante Xe, che a detta degli esperti potrebbe a breve soppiantare Omicron. Per ora non sembrerebbe essere più aggressiva rispetto alla versione del covid al momento prevalente, ma nel corso di questi due anni e passa di pandemia abbiamo imparato che nulla va lasciato al caso.

E di questa nuova variante ne ha parlato nella giornata di ieri anche lo stimato Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, che come riferisce il sito Money.it, ha spiegato: “Da un lato potremmo essere sulla strada della minore patogenicità del virus. Dall’altro si registra una maggiore capacità di diffusione delle sottovarianti”. In ogni caso, secondo Galli, al di là delle varianti, siamo ancora lontani da una “convivenza con il virus”, alla luce dei decessi ancora altissimi: “140 morti al giorno sono inaccettabili”.

