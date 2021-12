Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 dicembre/ Positività 2.1%, +43 ricoveri

E’ sabato 11 dicembre 2021, e come ogni giorno anche questa sera dopo le ore diciassette verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. Come vi scriviamo ormai da tempo, anche in Lombardia i numeri stanno peggiorando in maniera significativa, nonostante una campagna di vaccinazione di massa. I dati, comunque, non hanno ancora superato la soglia di guardia di conseguenza la regione di Attilio Fontana potrà godersi un’altra settimana in zona bianca, forse l’ultima visto che, se il trend negativo venisse confermato, dal 20 dicembre si potrebbe palesare un ritorno in zona gialla.

Ma al momento è difficile prevedere il futuro anche perchè la Lombardia potrebbe “sballare” solo di pochi numeri, di conseguenza non è da escludere che anche il Natale venga passato con le restrizioni al minimo. Intanto rivediamo il bollettino di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 3.474 su 161.186 tamponi analizzati sia antigenici che molecolari (positività 2.1%). Negli ospedali troviamo al momento 139 ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 3 unità, e altri 1.124 in area medica, numero aumentato di 40 unità. Infine, anche ieri si sono registrati dei decessi per covid, leggasi 21.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 DICEMBRE: IL COMMENTO DI FONTANA

Lombardia che si appresta a quindi chiudere una settimana in zona bianca, e che anche per la prossima sarà con la colorazione più tenue. Il monitoraggio e la cabina di regia di ieri lo hanno confermato, ufficializzando di fatto quanto aveva già anticipato sui social il governatore Attilio Fontana: “I dati settimanali – aveva scritto il presidente su Instagram e Facebook – confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana. L’indice rt ospedaliero continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento”.

Quindi Fontana aveva aggiunto: “Registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati quindi incoraggianti che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri. Ringrazio ancora i lombardi e tutto il personale sanitario – aveva concluso – che si sta prodigando in questa straordinaria campagna vaccinale decisiva per contrastare il virus. Avanti così!”. Sicuramente ottime notizie per i cittadini lombardi, che hanno vissuto le prime tre andate con continue chiusure e lockdown.



