Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 11 dicembre: ricoveri in ribasso

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 11 dicembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato registrato un aumento di casi positivi, ma legato al pesante incremento di tamponi processati: +2.093 contagiati (di cui 154 debolmente positivi) su 24.229 test effettuati. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è dell’8,6%. La provincia più colpita dal virus si conferma quella di Milano con 632 infettati, seguita dalle province di Varese (275) e Brescia (231). Il conto dei guariti è salito a 324.961, +4.581 registrati ieri. Purtroppo è stato rilevato un aumento di decessi: +172 per un totale di 23.449 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Infine, sono arrivate delle buone notizie a proposito della situazione negli ospedali della Lombardia: -18 ricoverati in terapia intensiva (748) e -114 pazienti negli altri reparti Covid (5.613).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, ricordiamo che nelle prossime ore il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza per spostare la Regione in zona gialla. Un segnale evidente del miglioramento dei dati, ma è vietato abbassare la guardia. Altra notizia dell’ultima ora è il possibile via libera allo spostamento tra Comuni nel periodo natalizio. Sul tema è intervenuto anche il governatore lombardo Attilio Fontana: «Per primo e con forza ho portato all’attenzione del Premier la criticità delle restrizioni a livello comunale nei giorni delle festività, che ritengo eccessivamente discriminatorie per tante famiglie e soprattutto per coloro che vivono nelle piccole realtà. Mantenendo l’indispensabile livello di sicurezza, con il buon senso, si possono delineare regole più eque». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime su entrambi i dossier.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 DICEMBRE





