Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 febbraio/ Positività 8%, -131 ricoverati

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, venerdì 11 febbraio 2022, sarà comunicato nel pomeriggio odierno, poco dopo le ore 17:00. E sono attese nelle prossime ore anche le nuove ordinanze del ministro Speranza circa i colori delle regioni ma per la Lombardia non sono previste sorprese, visto che la stessa rimarrà ancora in giallo almeno per tutta la prossima settimana, sperando poi magari in un passaggio in bianco dal 21 febbraio in avanti. I dati del resto sono migliorati di molto in regione, così come è stato confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 8.395 su 102.963 tamponi analizzati.

Il tasso di positività, sempre al di sotto della media nazionale, è stato pari all’8.1 per cento, mentre il numero di morti è stato ieri di 75, per un totale da inizio pandemia pari a 37.867. I dati degli ospedali continuano invece ad essere positivi visto che ad oggi vi sono 182 ricoverati in terapia intensiva, i casi più gravi, con l’aggiunta di altri 2.272 in area medica, un doppio dato calato rispettivamente di 10 e 121 unità. Infine, per quanto riguarda la provincia di Milano, i casi segnalati sono stati ieri 2.673.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 FEBBRAIO: FONTANA SUI VACCINI AI PIU’ PICCOLI

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha detto la sua sulla vaccinazione ai più piccoli, la fascia di età 5-11 anni. Nelle scorse ore sia Giorgia Meloni quanto Matteo Salvini hanno spiegato di non aver vaccinato i loro figli più piccoli, scatenando non poche polemiche, e a riguardo il presidente della Lombardia ha spiegato: “Sono scelte assolutamente personali. Noi in tutta la campagna vaccinale abbiamo cercato di lasciare la massima libertà di scelta dei cittadini. Abbiamo cercato di spiegare loro il nostro punto di vista, ma lasciando la massima libertà”.

Ricordiamo che il vaccino per i 5-11 anni è possibile in Italia dal 16 dicembre scorso, e non è obbligatorio. A partire dal prossimo mese di marzo, dovrebbe invece arrivare il vaccino per la fascia di età 6 mesi-5 anni, di modo da mettere in sicurezza anche i bimbi dell’asilo.



