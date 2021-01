Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 gennaio/ Quasi 26mila vittime da febbraio

E’ lunedì 11 gennaio 2021 e come sempre anche questa sera è atteso il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. Quanti nuovi casi, vittime e guariti? L’appuntamento è fissato dopo le ore 17:00, nel frattempo, rivediamo brevemente il report di ieri, quando sono stati comunicati 3.267 nuovi casi di positività a fronte di 25.011 tamponi processati. La percentuale di positività è pari al 13%, in linea con quella nazionale, ma è cresciuta di più di due punti percentuali rispetto a sabato, quando era del 10.09% (2.506 positivi su 24.847 test).

Cala leggermente il numero delle vittime, ieri 59 contro le 63 di sabato, ma il bilancio di decessi per covid da febbraio 2020 ad oggi resta drammatico, ben 25.787 vittime. A livello di situazione ospedaliera i posti letto non calano più come a inizio dicembre, ed anzi, aumentano, visto che ieri sono stati registrati tre ricoveri in più in terapia intensiva (totale 459), con l’aggiunta di 21 posti letto occupati in più negli altri reparti (3.598 il computo aggiornato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, CHIESTA CERTEZZA SUI RISTORI

Da oggi la Lombardia torna nella zona arancione “classica”, e di conseguenza numerose attività commerciali resteranno con le serrande abbassate. Per questo il governatore lombardo, Fontana, assieme a quello di Calabria, Emilia Romagna, Veneto e Sicilia, le altre regioni arancioni, ha firmato una lettera indirizzata al governo, chiedendo certezze sulla questione ristori. «L’unico modo per limitare l’incertezza generale creata da questo sistema a colori – ha commentato Fontana, come si legge su Il Cittadino di Monza e Brianza in data 10 gennaio – che cambia ogni settimana, è che almeno sui ristori economici ci sia chiarezza, cosa che ad oggi ancora palesemente manca». In conclusione della lettera si legge: «Alla luce di questa situazione di profondissima crisi in cui si dibattono migliaia di imprese, siamo a chiedere che il governo fornisca doverose e puntuali rassicurazioni circa un’immediata messa in campo di ristori e della loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a queste categorie e affinchè venga scongiurato il rischio assai concreto che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre Regioni».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA