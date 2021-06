Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 giugno/ Solo 130 pazienti gravi in regione

Facciamo il consueto punto sulla curva pandemica in Lombardia, grazie al nuovo bollettino coronavirus della regione di oggi, giovedì 11 giugno 2021. La zona del nord Italia sta rialzando finalmente la testa dopo un periodo nerissimo durato più di un anno e in cui ha pagato un costo altissimo in quanto a vite umane. Ma da lunedì, come verrà certificato oggi dal consueto monitoraggio, la Lombardia entrerà per la prima volta in Zona Bianca, con la gran parte delle restrizioni che verranno meno, a cominciare dal coprifuoco.

In attesa dell’annuncio ufficiale da parte degli organi preposti, rileggiamo i numeri del bollettino di ieri, quando i casi emersi sono stati 352 a fronte di 35.696 tamponi processati (sia antigenici che molecolari), rapporto che ha permesso di ottenere un indice di positività pari a 0.9%, leggermente più basso rispetto alla media nazionale. Bene, come sempre, il dato relativo ai ricoverati negli ospedali, dove al momento troviamo 130 pazienti gravi in terapia intensiva, meno 13 rispetto a ieri, e altri 721 in degenza normale, dato in calo di 33 unità dopo la crescita di 48 ore fa. Infine, le vittime, ieri pari a 6 per un totale dal 20 febbraio 2020 di 33.702 decessi causa covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 GIUGNO: LA MORATTI SULLA TERZA DOSE

Fra un numero positivo e un altro, in Lombardia prosegue a gonfie vele la campagna di vaccinazione, e in questa fase, oltre a soffermarsi sulle vaccinazioni in vacanza, la comunità scientifica sta cercando di capire se servirà o meno una terza dose, in particolare ai soggetti più fragili. Tutto dipenderà dalla durata della protezione del vaccino, e nell’attesa la vicepresidente lombarda, Letizia Moratti, assessore al welfare, ha spiegato: “Se ci saranno, come pare ci possano essere, dei possibili richiami nella campagna vaccinale con somministrazione della terza dose credo che le farmacie avranno un ruolo rilevante in questo passaggio”, parole rilasciate durante il webinar organizzato da Federfarma Lombardia in collaborazione con Ambrosetti.

La Moratti ha spiegato di aver già “chiesto al governo e al commissario di avere quanto prima delle indicazioni per non farci trovare impreparati. Ho parlato con il ministro, il 15 avrà un incontro con i ministri e con il commissario europeo, probabilmente ci sarà un confronto anche con le case farmaceutiche per capire la durata della copertura vaccinale, se e da quando far partire i richiami. Le farmacie e i medici di medicina generale potrebbero essere quelli che colmano l’ultimo miglio della campagna vaccinale con gli eventuali richiami”.

