Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 luglio/ +17 ricoveri, positività 22.8%

Il bollettino coronavirus di regione Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, lunedì 11 luglio 2022, è atteso come sempre nel pomeriggio odierno. Indicativamente dopo le ore 16:00 scopriremo come sta evolvendo la curva dei contagi, che secondo gli addetti ai lavori dovrebbe raggiungere il suo picco entro questa settimana, o tutt’al più la prossima. I numeri stanno continuando a salire in Lombardia come nel resto d’Italia, e lo si capisce anche dai dati comunicati nel bollettino coronavirus di ieri, quando i nuovi contagi sono stati 9.295 su 40.597 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività continua a “fare paura”, ieri pari al 22.8 cento, sintomo di un’estrema contagiosità del virus, mentre le vittime sono state altre 5, per un totale di 40.957 decessi da covid. Infine i numeri riguardanti la situazione ospedaliera in Lombardia: ad oggi sono 28 i ricoverati in terapia intensiva con altri 1.279 in area medica, un doppio incremento rispetto al precedente report rispettivamente di +1 e +16 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 LUGLIO: LA POSITIVITA’ DELL’ARCIVESCOVO DELPINI

E a proposito di Lombardia e di coronavirus, è giunta nella giornata di ieri la notizia della positività al covid dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Come riferito dalle principali agenzie del BelPaese, il massimo rappresentante della Chiesa meneghina è stato costretto ad annullare il viaggio in Camerun che era in programma dalla giornata di ieri fino al prossimo 21 luglio 2022. Monsignor Delpini si è sottoposto ad un tampone anti covid che è appunto risultato positivo, di conseguenza è stato costretto all’isolamento così come previsto dalle normative vigenti, e fino a che non si sarà negativizzato.

A comunicare la notizia è stata la Diocesi di Milano che attraverso una nota ha fatto sapere: “Il viaggio in Camerun, pensato in particolare come momento di incontro con i missionari fidei donum della Diocesi e con le loro comunità, è stato rinviato a data da destinarsi”. Delpini nelle scorse settimane aveva dato vita ad una preghiera per invocare la pioggia e qualche ora dopo su Milano e la Lombardia era davvero arrivato il maltempo.











