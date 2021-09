Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 settembre/ Ieri 594 nuovi casi positivi

Ieri sono arrivate buone notizie a metà dal bollettino coronavirus della Lombardia. Come vi abbiamo raccontato, venerdì la Regione guidata da Attilio Fontana ha annotato 594 nuovi contagiati su quasi 60 mila tamponi processati. In lieve ribasso la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, all’1,1%, mentre purtroppo sono stati registrati due nuovi decessi: totale di 33.947 vittime da inizio pandemia. Un paziente in più in terapia intensiva, quattro ricoverati in meno negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dell’incremento dei casi per provincia riportato dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri: 179 nuovi casi in provincia di Milano (di cui Milano città 64), 38 nuovi casi in provincia di Bergamo, 74 nuovi casi in provincia di Brescia, 29 nuovi casi in provincia di Como, 12 nuovi casi in provincia di Cremona, 22 nuovi casi in provincia di Lecco, 11 nuovi casi in provincia di Lodi, 14 nuovi casi in provincia di Mantova, 68 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, 25 nuovi casi in provincia di Pavia, 9 nuovi casi in provincia di Sondrio, 88 nuovi casi in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia aggiornato ad oggi, arrivano importanti novità sul fronte vaccini. L’Aifa ha dato il via libera alla terza dose di vaccino e la Regione è pronta a “ripartire”: si inizierà infatti con un gruppo di quasi 500 mila persone. Entrando nel dettaglio, il Corriere della Sera parla di 497.930 persone, di cui quasi 13 mila over 80. Come ben sappiamo, a fine settembre si inizierà con i pazienti immunodepressi ed i trapiantati, per poi proseguire a dicembre con Rsa, over 80 e personale sanitario. Ricordiamo che le terze inoculazioni verranno eseguite con Pfizer e Moderna.

