Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 agosto/ -27 ricoveri, positività 13.3%

Facciamo il punto sulla situazione covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus della regione, il report aggiornato alla giornata di oggi, venerdì 12 agosto 2022. Ci avviciniamo lentamente verso il giro di boa del mese, e lentamente prosegue il calo dei nuovi contagi in Lombardia, in linea con il resto del paese. Così come fatto sapere dal bollettino coronavirus di ieri, il numero totale degli infetti emersi in regione è stato pari a 3.224 a fronte di 24.131 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Bollettino vaccini covid oggi 12 agosto/ 2.07 milioni di quarte dosi somministrate

Il tasso di positività è stato invece del 13.3 per cento, mentre il numero di vittime si conferma ancora su livelli piuttosto alti, ieri altri 36 decessi, per un computo aggiornato dal giorno dello scoppio della pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 41.875 vittime da virus. Infine uno sguardo agli ospedali lombardi, a cominciare dai reparti di terapia intensiva, dove al momento troviamo 41 ricoverati da covid, -1 in meno rispetto al precedente report; in area medica, invece, il dato segna quota 1.055, 26 pazienti in meno.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 agosto/ Positività in calo, -234 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 AGOSTO: I NUMERI DELLE QUARTE DOSI

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia torniamo a parlare delle quarte dosi, il secondo booster destinato a fragili e over 60, che in regione, così come nel resto della penisola, non sta affatto ingranando. A riguardo basta vedere i numeri delle prossime prenotazioni, quelle per la settimana di Ferragosto, dove l’assessorato al welfare ha fatto sapere che in media vi sono il 57 per cento dei posti liberi, di conseguenza, neanche la metà degli slot vaccinali è stato occupato.

Se si guarda al periodo 16-31 agosto i numeri peggiorano ulteriormente, visto che in Lombardia gli slot per le quarte dosi sono liberi addirittura all’82 per cento, di conseguenza solo il 18 per cento dei lombardi ha intenzione di vaccinarsi con il secondo booster. Se da una parte è vero che gran parte dei lombardi si trova in questi giorni nei luoghi di villeggiatura, è vero anche che sono molti coloro che hanno giustamente o meno delle remore nei confronti delle quarte dosi, alla luce del fatto che da settembre arriveranno i vaccini aggiornati ad Omicron.

Vaccino anti Covid negli adolescenti: è flop/ “Protezione totale dura solo 27 giorni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA