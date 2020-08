Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 12 agosto: aumentano i ricoverati

Appuntamento alle ore 17.00 con il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, mercoledì 12 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, anche ieri non è stato registrato nessun nuovo decesso: Regione senza nuove vittime per Covid-19 per due giorni di fila, bilancio totale che rimane fermo a 16.833 morti dall’inizio dell’epidemia. Casi positivi in crescita: +68 contagiati su 4.537 tamponi effettuati. Di quei 68, 9 debolmente positivi e 10 individuati a seguito di test sierologici. Nessun nuovo infettato in provincia di Lodi. Buon balzo in avanti per quanto riguarda i pazienti guariti, +101 per un totale di 74.605, mentre c’è da registrare un aumento di ricoverati negli ospedali lombardi: +1 in terapia intensiva (10) e +10 negli altri reparti Covid (160).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Vietato abbassare la guardia: queste le parole d’ordine da Regione Lombardia, dove c’è preoccupazione per i casi positivi registrati di ritorno dalle vacanze all’estero. Ats Milano ha reso noti 13 casi di contagio tra persone rientrate in Regione e per questo motivo al Pirellone si sta valutando l’introduzione del tampone obbligatorio per chi rientra da Paesi stranieri. La conferma è arrivata dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera: «Siamo al lavoro per capire come organizzare questo tipo di servizio».

Come riportato da Fanpage, nell’elenco dei turisti rientrati dall’estero ci sono tre giovani del Lodigiano appena ritornati in Italia dopo una vacanza in Croazia: contagiati asintomatici, esattamente come la giovane lombarda tornata dalla Spagna e risultata positiva al Covid-19. Gli altri infettati invece sono lavoratori di ritorno dall’Est Europa. Riflettori accesi anche sui centri d’accoglienza, in particolare su quello di via Quintiliano a Milano: negli scorsi giorni un migrante è risultato positivo e non sono esclusi altri contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 11 AGOSTO 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA