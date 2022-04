Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 aprile/ Positività 11.4%, +24 ricoveri

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 12 aprile 2022, verrà comunicato come sempre in serata, dopo le ore 17:30. La regione sta vivendo una situazione tutto sommato positiva, in linea con il resto della penisola, anche se i contagi sembrano essersi assestati e non voler scendere più. A riguardo segnaliamo i 2.560 nuovi casi emersi dal bollettino di ieri, a fronte di 22.305 tamponi processati, per un tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul totale dei test, che continua a restare molto alto, per l’esattezza pari al 11.4 per cento.

Continuano a registrarsi anche delle vittime da covid, e ieri altri 13 morti, per un totale dal 20 febbraio 20220 pari a 39.474 decessi. Bene infine la situazione negli ospedali lombardi, a cominciare dai reparti di terapia intensiva, dove vi sono al momento solo 42 ricoverati gravi, in decrescita di 1 unità, con altri 1.104 in area medica, in aumento di 25 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 APRILE: AL VIA LA QUARTA DOSE

Intanto a partire dalla giornata di ieri, lunedì 11 aprile 2022, sono scattate in Lombardia le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti covid, riservata agli over 80 e a tutte le persone fragili. In totale si tratta di una platea di circa 650mila cittadini, così come indicato dalle linee guida delle agenzie sanitarie Usa, Fda, ed Europea Ema, e che a breve saranno in agenda normativa anche da parte dell’Aifa. Nel dettaglio, sono circa 516mila gli over 80 che hanno ricevuto la terza dose da almeno quattro mesi, mentre i fragili con più di 60 anni di età sono circa 132mila.

In ogni caso la quarta dose dovrà essere somministrata a coloro che hanno patologie cardiovascolari, malattie neurologiche o respiratorie, sclerosi multipla, diabete, anemie, fibrosi cistica, talassemia e grave obesità. A cominciare saranno gli ospiti della Rsa, a cui il vaccino sarà somministrato direttamente nella struttura in cui gli stessi vengono ospitati. Tutti gli altri invece dovranno raggiungere i vari hub vaccinali a seconda delle indicazioni ricevute.











