Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 dicembre/ Ultimo giorno da zona arancione

Il bollettino coronavirus Lombardia di oggi, sabato 12 dicembre, sarà l’ultimo relativo alla zona arancione. A partire da domani la regione dovrebbe infatti passare in zona gialla con numerose limitazioni che verranno meno, a cominciare dal divieto di spostamento dei comuni e dalla chiusura di bar e ristoranti. I numeri sono intanto risaliti nella giornata di ieri, ma a fronte di più tamponi processati; nel dettaglio sono stati scoperti 2.938 nuovi casi, di cui 255 debolmente positivi, su 32.871 test analizzati (giovedì i casi erano stati 2.093 su 24.229 tamponi). Aumenta leggermente il rapporto fra test e positivi, oggi all’8.9% contro l’8.6% di due giorni, ma diminuisce il numero dei decessi, ieri 132 contro i 172 di 48 ore fa. Bene anche la situazione ospedaliera con il calo di 15 unità in terapia intensiva (totale posti letto occupati 733), e di 196 negli altri reparti (5.417 i pazienti che si trovano al momento nei nosocomi regionali).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “PRONTI A TERZA ONDATA”

Intanto la Lombardia si sta preparando ad una possibile terza ondata che dovrebbe cominciare dal prossimo mese di gennaio, e a riguardo ha parlato così Marco Salmoiraghi, Direzione generale Welfare della Regione: “Ci stiamo preparando per la terza probabile ondata di gennaio – le sue parole riportate in data 11 dicembre da IlGiorno -nessuno di noi sa esattamente il quando e l’entità, ma tutti ragionevolmente prevediamo che purtroppo questo avvenga. La preparazione della terza ondata troverà il sistema ancora più stanco rispetto alle prime due ondate soprattutto nelle province che erano state pesantemente colpite dalla prima abbiamo avuto delle difficoltà a coinvolgere operatori e strutture che mostravano evidenti segni della fatica, e questo va attentamente ponderato”. Il problema principale sarà ovviamente negli ospedali: “La difficoltà nella gestione dell`eventuale terza ondata – aggiunge e conclude Salmoiraghi – rispetto a quella attuale, sarà quella che non troveremo le strutture sanitarie completamente vuote di pazienti Covid come successo nei mesi estivi”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

