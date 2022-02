Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 febbraio/ Positività 7.9%, -119 ricoveri

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 12 febbraio 2022, è pronto ad essere snocciolato in tutti i suoi principali indicatori aggiornati. La Regione sta per chiudere questa nuova settimana in zona gialla, e la prossima si aprirà con la stessa colorazione visto che non sono previsti cambi all’orizzonte. La cosa certa è che la situazione epidemiologica in quella che resta la regione più colpita dal covid in Italia è in netto miglioramento, e anche i numeri del bollettino di ieri lo hanno evidenziato. I casi emersi nelle scorse 24 ore sono stati infatti 7.099 su 88.923 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 7.9 per cento.

Continua, come ormai da una settimana a questa parte, la liberazione dei posti letto negli ospedali lombardi, e ad oggi vi sono 174 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, decresciuti di 8, e altri 2.161 in area medica, dato invece calato in maniera più marcata, 111 unità in meno. Anche nella giornata di ieri sono stati registrati purtroppo dei decessi da covid, altr3 60 vittime, che hanno portato il totale a 37.927. Infine, per quanto riguarda la zona di Milano e provincia, il dato dei contagi ha segnato quota 2.196.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 FEBBRAIO: VERSO ZONA BIANCA DAL 21 FEBBRAIO

Dati sempre in miglioramento quindi, di conseguenza è quasi certo che a partire dalla settimana che inizierà con il 21 febbraio, la colorazione della regione sarà bianca, con tutte le restrizioni al minimo. A riguardo ne ha accennato l’assessore al welfare della regione, Letizia Moratti, vicepresidente della regione, che via Facebook ha spiegato negli scorsi giorni: “Lombardia a un passo da zona bianca. La discesa dei contagi confermata anche oggi sta portando la Lombardia a un passo dalla zona bianca. Il primo parametro sotto il quale rientrare, quello del 10% dell’occupazione delle terapie intensive, è vicinissimo”.

“Ci sono nelle terapie intensive lombarde 182 pazienti ricoverati – aveva spiegato ancora l’ex sindaco di Milano, snocciolando i dati – a fronte di un valore soglia di 181. Il calo del 20% dei ricoverati nell’ultima settimana e del 36% dell’incidenza dei contagi – ha concluso – ci annuncia una primavera più positiva rispetto a quella dell’anno passato”. Così invece il governatore Fontana a RaiNews24: “La cosa positiva da dire è che gli indici stanno migliorando, l’occupazione negli ospedali si sta riducendo così come le terapie intensive e soprattutto la campagna vaccinale sta dando i suoi auspicati e previsti effetti positivi”.



