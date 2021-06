Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 giugno/ Giù ancora positività, solo 0.7%

E’ il tempo di aggiornare tutti i principali indicatori della pandemia di covid in Lombardia con il bollettino coronavirus della regione di oggi, sabato 12 giugno 2021. Per scoprire gli ultimi dati bisognerà pazientare ancora un po’, visto che la comunicazione verrà emessa come sempre fra le ore 17:00 e le 17:30, nel frattempo rileggiamo brevemente il bollettino emesso ieri sera, quando i contagi scoperti sono stati 270. I tamponi analizzati, fra molecolari e antigenici sono invece stati 35.978, il che significa che il rapporto fra test e positivi, il cosiddetto tasso di positività, è stato pari allo 0.7%, in linea con quello degli scorsi giorni e con la media della nazione.

Anche ieri si sono purtroppo registrate delle vittime, leggasi 5, per un totale di 33.707 decessi da covid in Lombardia, mentre il dato relativo ai ricoverati segna un meno 8 per i pazienti più gravi, quelli che si trovano in terapia intensiva (totale 122) e un altro meno 61 per i reparti di degenza ordinaria (computo aggiornato a 660). Infine consueto breve focus sulle province con più casi: a Milano scoperti altri 81 contagiati, con 39 a Brescia e altri 34 a Bergamo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 GIUGNO, IL COMMENTO DELLA MORATTI SULLA ZONA BIANCA

Intanto inizia realmente il conto alla rovescia in Lombardia per l’ingresso in zona bianca che scatterà da lunedì, fra esattamente 48 ore a partire da oggi, e a riguardo la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenuta nella giornata di ieri, ha spiegato: «Il ritorno alla completa normalità di tutte le attività – le parole dell’ex ministro riportate dal quotidiano La Provincia Pavese – senza restrizioni, fatta eccezione per le discoteche, e il venir meno del coprifuoco serale non significa un “liberi tutti”».

Poi la Moratti ha proseguito: «Questo risultato da tanto atteso e auspicato è da attribuire al forte impulso avuto dalla campagna vaccinale, che ha toccato quota 7 milioni di somministrazioni. Ma soprattutto allo straordinario senso civico dei lombardi, che hanno rispettato regole e protocolli». Quindi la numero due della Lombardia ha concluso con un appello, ribadendo: «Per questo ribadisco l’appello alla responsabilità di ognuno, nonostante il miglioramento della situazione e il progressivo aumento della popolazione vaccinata».

