Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 12 luglio: 8.212 persone ancora positive

L’ultimo bollettino coronavirus della Regione Lombardia ha visto un netto miglioramento tanto sul fronte decessi quanto per i nuovi contagiati registrati tra venerdì e sabato: in attesa dei nuovi aggiornamenti in arrivo questo pomeriggio dalle ore 17 in poi, il bollettino Covid del 11 luglio ha visto +4 morti (16.740 totali) e solo 67 nuovi casi positivi di cui 25 debolmente positivi e 21 asintomatici individuati con test sierologici. Sono in tutto 94.972 le persone colpite dal coronavirus da inizio pandemia, di questi sono però attualmente malati solo 8.212 cittadini lombardi: +192 tra guariti e dimessi rispetto a venerdì, raggiunta quota 70.020 unità. Sul fronte ospedali, +2 i posti occupati in terapia intensiva (totale 29), scendono invece i ricoverati in reparti Covid-19, -17 sui 173 totali. Sulla mappa del contagio per provincie, si segnalano +16 casi a Milano su 67 regionali, +8 a Como, +16 a Brescia e +5 a Bergamo.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: MORTI E LA MEDIA UE

A commento dell’ultimo bollettino Covid in Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera spiega «Sensibile aumento delle persone guarite (+192 rispetto a ieri) e per il continuo calo dei ricoveri nei reparti dei nostri ospedali che attualmente ospitano 173 pazienti, 17 in meno di ieri. L’aumento di due unità registrato nelle terapie intensive (29 rispetto ai 27 posti letto covid occupati ieri) è determinato dall’aggravamento del quadro clinico di due pazienti, che risultano positivi al Coronavirus ma che sono ricoverati per patologie diverse».

Nel frattempo, ieri è emerso un nuovo studio dell’Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e pubblicato sulla rivista scientifica Acta Biomedica sul raffronto tra vittime Covid nei vari Paesi Ue colpiti dalla pandemia: ebbene, la mortalità registrata nelle terribili settimane del lockdown è riconducibile alla media europea. Di fatto, New York, Bruxelles, Catalogna e Madrid hanno contato molte più vittime della Lombardia: osservando i dati pubblicati da Ansa e Il Giornale, la mortalità più alta a 70 giorni dall’inizio dell’epidemia viene registrata nello Stato di New York (296,1 per 100.000), seguito dalla regione di Bruxelles-Capital (177,8), dalla Catalogna (174,0), dalla Comunità autonoma di Madrid (166,6). In mezzo si posiziona la Lombardia (141), seguita dalla regione di Stoccolma (137,1) e dalla Greater London (123,25).

