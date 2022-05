Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 maggio/ -10 ricoveri, positività 15.2%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 12 maggio 2022. Quando siamo arrivati ormai a metà mese, la pandemia di covid continua a registrare numeri contenuti, con positivi “importanti” ma poche ospedalizzazione, ennesima conferma di quanto la variante Omicron sia molto meno aggressiva rispetto al ceppo originario. Resta però molto contagiosa e lo si capisce anche dai dati del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, che ha comunicato un tasso di positività pari al 15.2 per cento, a fronte dei 6.157 nuovi casi emersi su 62.163 tamponi processati fra antigenici rapidi e molecolari.

Il numero delle vittime da covid è stato invece ieri pari a 34 per un totale da inizio pandemia, dal 20 febbraio 2020, pari a 40.186. Infine, per quanto riguarda i dati degli ospedali lombardi, ad oggi troviamo 26 pazienti ricoverati in terapia intensiva e altri 1.086 in area non critica, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione c’è stata una variazione di -2 e -8.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 MAGGIO: I CONTAGI IN PROVINCIA

Nel bollettino coronavirus della regione Lombardia sono stati comunicati come sempre anche i dati riguardanti le varie provincie lombarde, e quella con più contagiati è stata ovviamente Milano, con 2.947 nuovi casi di positività emersi, di cui 1.130 nel solo capoluogo regionale. Segue Brescia con ben 1.175 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, con Bergamo “sul gradino più basso del podio” con 843 nuovi positivi.

Monza e Brianza ha segnalato altri 828 contagiati, mentre Varese ne ha contati invece 697, Como 594, quindi Pavia a 541. A seguire Mantova a 422, Cremona a 349, Lodi a 206 e infine Sondrio, la provincia con meno contagiati in assoluto, a quota 172. Si registra quindi in generale una tendenza al ribasso visto che, rispetto al bollettino coronavirus Lombardia precedente, i decessi sono diminuiti, passando da 34 a 12, così come i contagi, da 9.481 a 6.157. Diminuiscono infine anche i ricoveri ospedalieri, sia in area medica quanto e soprattutto in terapia intensiva.

