Bollettino Coronavirus Lombardia dati 12 settembre/ 461 ricoverati in ospedale

Anche oggi, domenica 12 settembre 2021, torna l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, che, attraverso i dati diffusi dal Ministero della Salute (la Regione li comunica dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana occorre fare riferimento al bollettino nazionale, ndr), fornisce una fotografia puntuale circa la diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio lombardo, a cominciare dai nuovi contagi rilevati e dalla pressione esercitata sul tessuto nosocomiale locale.

Volgendo lo sguardo ai dati relativi al bollettino di ieri, scopriamo che sono stati individuati 596 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Tre le nuove vittime, che portano il conto dei decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia a quota 33.950. I tamponi processati sono stati 59.160 e, di conseguenza, il tasso di positività si è attestato all’1%. Sul fronte ospedaliero, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 59, mentre sono cresciuti i ricoveri negli altri reparti Covid (in tutto 402, con un aumento nell’ordine delle 11 unità). Infine, sono 142 in più gli attualmente positivi: il totale parla di 11.387 cittadini lombardi.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PIANO PER LA TERZA DOSE DI VACCINO

In attesa del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, rammentiamo che l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha dato il via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid per specifiche categorie di persone e, in tal senso, la Lombardia sta pianificando la vaccinazione. In particolare, essa prenderà il via alla fine di settembre con le persone trapiantate e gli immunodepressi, che in tutto raggiungono quota 500mila persone. Toccherà successivamente agli anziani sopra gli 80 anni e a tutti gli ospiti delle Rsa, nel mese di dicembre. A inizio 2022, invece, sarà il turno dei sanitari, poi toccherà a tutti coloro ai quali, nel frattempo, saranno scaduti i dodici mesi dalla seconda dose vaccinale (o dalla singola dose, se il siero inoculato era il monodose Johnson&Johnson).

Peraltro, si sa già con certezza che non ci saranno più le vaccinazioni nei grandi hub vaccinali, in quanto molti di quegli spazi, nel frattempo, saranno riconvertiti e torneranno alla loro funzione iniziale. Punti vaccinali saranno quindi allestiti presso farmacie e studi medici.



