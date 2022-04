Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 aprile/ 39.500 morti da inizio pandemia

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 13 aprile 2022. Il nuovo report, in uscita come sempre in serata, fotograferà la situazione attuale della pandemia di covid, con i vati contagi, l’incidenza e i decessi. Al momento in Lombardia si sta vivendo un periodo di relativa tranquillità, così come confermato anche dal bollettino coronavirus di ieri, quando i nuovi contagi sono stati in totale 11.669 su 90.620 tamponi elaborati.

Bollettino vaccini covid oggi 13 aprile/ Dosi booster somministrate a quota 39 mln

Il tasso di positività è stato pari al 12.8 per cento, mentre il numero di morti da covid è stato ieri pari a 26, per un totale dal 20 febbraio di due anni fa, quando scoppiò la pandemia, pari a 39.500 decessi. Infine, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, ancora una volta non si registrano allarmi, visto che in terapia intensiva, dove vi sono i pazienti più gravi, al momento troviamo solamente 43 allettati, dato che è aumentato di una unità, mentre in area medica il report aggiornato segna quota 1.105, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione il numero è aumentato di 1 unità.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 aprile/ -52 ricoveri, positività 14.7%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 APRILE

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che intrattenendosi con la stampa ha espresso le preoccupazioni sul bilancio regionale, già esternate negli scorsi giorni dal sindaco di Milano, Beppe Sala: “Io sono convinto che sia una preoccupazione anche per noi quella delle risorse che mancano. Anche noi, come comparto Regioni, non solo la Lombardia, stiamo ancora aspettando 1 miliardo e 400 milioni di risorse per far fronte alle spese per il Covid”.

Intanto al Pirellone, sede della Lombardia, si è tenuta sempre ieri mattina una protesta per l’assenza degli assessori alla discussione nella seduta riguardante gli esiti della commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid-19. A prendervi parte, come riferisce l’edizione online di SkyTg24, alcuni consiglieri di minoranza fra cui una parte del gruppo composto da M5S, quindi il consigliere di +Europa/Radicali Michele Usuelli, e il consigliere del gruppo Misto, Luigi Piccirillo.

SCENARIO COVID/ L’emergenza ufficiale è finita ma quella strisciante continua (e crea problemi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA