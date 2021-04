Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 aprile/ Continua il calo fra i ricoverati

Verrà comunicato come al solito dopo le ore 17:00 di oggi, martedì 13 aprile 2021, il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. Da ieri la regione è tornata dopo circa un mese in zona arancione, e il report reso pubblico nelle scorse 24 ore ha raccontato di 997 nuovi casi di positività e di 62 morti. Sono 31.815 i decessi per covid in Lombardia, mentre i guariti sono saliti a quota 663.408 grazie anche ai 7.728 di ieri fra dimessi e usciti dall’isolamento.

I tamponi processati sono stati 19.022 per un tasso di positività pari al 5.2%, in linea con la media nazionale. Continuano a diminuire anche le persone ricoverate negli ospedali, dove al momento troviamo 811 pazienti in terapia intensiva (-3), e 5.763 nei reparti di degenza ordinaria (-133). Infine, in merito alle province con più casi, Milano ne ha contati ieri 341, seguita da Brescia a quota 153 e da Bergamo a 117.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 APRILE, IL PUNTO DI BERTOLASO

Intanto continua la campagna di vaccinazione in Lombardia, nonostante qualche dissenso per la decisione di bloccare le vaccinazioni degli insegnanti under 60. Ieri il consulente Guido Bertolaso ha comunque assicurato che per il mese di luglio la Lombardia dovrebbe raggiungere l’immunità di gregge: «Entro fine mese – le parole a margine dell’inaugurazione del nuovo hub vaccinale al palasport di Sant’Omobono – saremo pronti a somministrare centomila vaccinazioni al giorno in Lombardia. Con l’obiettivo di raggiungere l’immunità per la nostra regione entro fine giugno-inizio luglio». E ancora: «Ho visto tanta soddisfazione da parte dei cittadini che sono venuti qui per la vaccinazione. Ho visto anche grande fiducia nei medici, nel personale infermieristico, nei volontari. E grande fiducia in AstraZeneca, questo vaccino tanto discusso ma invece tanto utile, che va somministrato e accettato con tranquillità perché è un vaccino che serve per sconfiggere il virus come tutti gli altri. A fine mese – ha continuato e concluso Bertolaso – saremo pronti a fare 100 mila vaccinazione al giorno. Senza il minimo dubbio. E tra fine giugno e luglio, se avremo i vaccini a disposizione, si può pensare di raggiungere l’immunità di gregge». Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

