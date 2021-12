Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 dicembre/ -21 ricoveri, positività 3%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati riguardanti la giornata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, verrà comunicato dal dicastero preposto poco dopo le ore diciassette di questo pomeriggio. Sarà l’appuntamento classico, che ci accompagna ormai da quasi due anni a questa parte, per analizzare l’andamento della curva pandemica, con la speranza che si inizino ad intravedere i primi segni di cedimento di questa quarta ondata.

I numeri degli ultimi giorni sono stati in ascesa e quindi in negativo, e anche il bollettino di ieri ha confermato questo trend. In Lombardia sono infatti emersi nelle scorse 24 ore altri 3.278 casi di positività, su un totale di 109.131 tamponi processati, con un’incidenza pari al 3 per cento, in calo di 0.5 punti percentuali. Negli ospedali la crescita di pazienti è stata di 3 per quanto riguarda le terapie intensiva (totale 143), mentre in area medica il dato è decresciuto di 24 unità, (computo aggiornato pari a 1.108); in merito ai decessi, invece, ieri sono stati registrati altri 10 morti da covid. Infine uno sguardo a Milano e provincia, dove i contagiati sono stati ieri 1.132.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 DICEMBRE: 16.400 PRENOTAZIONI PER LA FASCIA 5-11 ANNI

Intanto la Lombardia sta rispondendo alla grande alla “chiamata” ai vaccini per la fascia di età 5-11 anni, che scatteranno questa settimana, precisamente giovedì prossimo, 16 dicembre. Come fatto sapere dall’assessorato regionale al Welfare presieduto dalla vicepresidente Letizia moratti, fino ad oggi sono state 16.400 circa le adesioni, e il 45%, ovvero, 7.200, proviene dall’Ats di Milano che comprende anche il territorio di Lodi.

Al momento sono 62 i centri vaccinali dislocati in regione per vaccinare i più piccoli, con personale dedicato, e alcuni saranno dei “luna park”, così come aveva anticipato negli scorsi giorni Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale della Lombardia, e per quanto riguarda Milano, le somministrazioni si effettueranno nell’hub della Fiera, al Portello. In totale la plataa di vaccinabili è di 600mila bambini lombardi.

