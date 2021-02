Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 febbraio/ Regione ancora in zona gialla

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello con i dati di oggi 13 febbraio 2021. I numeri dell’ultima settimana sono risultati essere tutto sommati buoni, anche se la tendenza è al rialzo, alla luce anche di un focolaio scoperto nel bresciano che ha riportato la curva verso l’alto. Ciò nonostante i dati non sono ancora allarmanti, anche se nelle ultime 24 ore sono emersi 2.526 casi di positività di cui 106 debolmente positivi.

Purtroppo si registrano ancora delle vittime, ieri altre 47 per un totale di decessi dal 21 febbraio del 2020 pari a 27.669, e nel contempo, cresce il tasso di positività, ieri al 6.5%, circa un punto in più rispetto alla precedente rivelazione. Bene comunque la situazione ospedaliera, con nove posti letto liberati in terapia intensiva (al momento troviamo 359 ricoverati), mentre cresce di 33 il dato relativo ai ricoveri in degenza normale, portandosi a quota 3.583. Milano è stata la città che ha registrato più casi, leggasi 623, seguita da Brescia a 623, con Monza a quota 212.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 13 FEBBRAIO, FONTANA: “ANCORA ZONA GIALLA”

La regione Lombardia resterà ancora in zona gialla per un’altra settimana, forse l’ultima vista la tendenza degli ultimi giorni, ma se ne riparlerà comunque fra sette giorni: “Una buona notizia per tutti – ha commentato ieri il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in merito appunto alla zona gialla – che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso di responsabilità per evitare che ogni sforzo venga vanificato”. La vicepresidente Moratti ha invece messo in allerta la popolazione sulla diffusione delle ultime varianti del covid: “Purtroppo le varianti sono presenti in Lombardia con una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi. Tale circostanza non deve allarmare i cittadini poiché le consolidate abitudini di prevenzione e protezione anti-Covid risultano sempre efficaci. Uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzare spesso le mani, sono comportamenti ancora raccomandati, da osservare scrupolosamente per prevenire il contagio”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 12 FEBBRAIO





