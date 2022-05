Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 maggio/ Ricoveri covid sotto quota 1.000

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì 13 maggio 2022. Il report ufficiale verrà comunicato nel pomeriggio odierno ed aggiornerà tutti i principali indicatori della pandemia di covid, iniziata ormai due anni e mezzo or sono. In attesa dell’ultima comunicazione rivediamo brevemente tutti i dati di ieri, a cominciare dal numero totale di infetti emersi, leggasi 6.092, a fronte di 44.555 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 maggio/ -258 ricoverati, boom di guariti

Un doppio dato che ha permesso di avere come risultante il tasso di positività pari al 13.6 per cento, un dato che resta ancora a livelli piuttosto alti. Negli ospedali la situazione resta comunque tranquilla, visto che i malati da covid più gravi, quelli attualmente ricoverati in terapia intensiva, sono solamente 35 (-2), mentre, in merito al numero di allettati in area non critica, l’ultimo dato segna quota 988, per un incremento rispetto alla precedente comunicazione pari a -56. Infine il numero dei morti da covid, ieri pari a 24, per un totale da inizio pandemia di 40.222 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 MAGGIO/ +6.092 casi, 24 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 MAGGIO: PREGLIASCO E LE MASCHERINE IN AEREO

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia, nonché stimato virologo dell’università Statale di Milano, e direttore dell’ospedale Galeazzi, che interpellato dall’Adnkronos in merito all’addio dell’obbligo delle mascherine in aereo dal 16 maggio prossimo, ha spiegato: “Io la terrò e dovrebbero farlo anche i pazienti più fragili”.

E ancora: “L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non dicono ‘non usate la mascherina’ Dicono che si passa dall’obbligo alla responsabilità e al buon senso, relativamente alla mascherina e ad altri aspetti di gestione per esempio delle distanze e degli assembramenti, attenti a evitare i colli di bottiglia”. Pregliasco ha raccomandato la mascherina in aereo soprattutto per i più fragili: “dovrebbero continuare a indossare una mascherina indipendentemente dalle regole, idealmente di tipo Ffp2/N95/Kn95, che offre un livello di protezione superiore rispetto a una mascherina chirurgica standard”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 12 MAGGIO/ Dati Min. Salute: +39.317 casi, 130 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA