Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 maggio/ Tasso di positività al 2.3%

Anche per oggi, giovedì 13 maggio 2021, verranno comunicati tutti i dati aggiornati riguardanti la pandemia di covid in Lombardia, grazie al bollettino coronavirus. Come sta evolvendo la curva dei contagi nella regione tipicamente più “infettata”? Stando al report di ieri sera i nuovi contagi emersi continuano ad essere contenuti, leggasi 1.198 a fronte di ben 50.658 tamponi processati, per un tasso di positività più basso della media nazionale pari al 2.3%.

Continua purtroppo a salire il numero totale dei decessi, arrivati a quota 33.271 a seguito delle 36 morti registrate ieri, di contro, diminuiscono i pazienti ricoverati nei nosocomi lombardi, con 448 pazienti al momento nelle terapie intensive, e altri 2.441 nei reparti di degenza ordinaria. Infine, per quanto riguarda la situazione provinciale, Milano conta 362 nuovi casi di covid, di cui 141 in città, seguita da Varese a 163 con Brescia a 136.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 MAGGIO: IL COMMENTO DI FONTANA

Intanto nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha invitato il ministero della salute a cambiare i parametri normalmente utilizzati da mesi per la classificazione a colori delle regioni. «Modificare – l’invito del presidente lombardo durante la riunione della Conferenza delle Regioni – e rendere più semplici i parametri che verranno utilizzati per individuare le misure che consentiranno diversi gradi di libertà all’interno delle nostre regioni». Fontana ha aggiunto e concluso: «La proposta che le Regioni presentano al Governo è giunta al termine di un intenso e positivo momento di confronto che prevede anche l’istituzione di un “tavolo congiunto” per monitorare la situazione e cercare di rendere l’estate di tutti gli italiani più libera e più semplice». Ricordiamo che la nuova divisione in zone dell’Italia verrà comunicata come sempre nella giornata di ieri a seguito della cabina di regia e del monitoraggio settimanale, e al momento la Lombardia sembrerebbe essere in bilico fra arancione e giallo.

