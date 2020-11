Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 novembre/ 4.066 casi solo a Milano

Tornano a salire i contagi in Lombardia. Dopo una lieve flessione segnalata nella giornata di mercoledì, il bollettino coronavirus di ieri ha comunicato altri 9.291 casi di covid (il giorno prima erano stati 8.180). Crescono anche le vittime, 187 contro le 152 di mercoledì, per un totale di morti da covid da inizio pandemia, dallo scorso 21 febbraio, pari a 18.910. Milano continua ad essere come sempre la zona della Lombardia dove si registrano più casi in assoluto, 4.066 nuovi contagi di cui 1.375 nella sola città metropolitana. Segue la provincia di Varese con 1.160 nuovi casi, e Monza Brianza subito dietro a quota 1.028. A Como segnalati 762 nuovi positivi, quindi Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecce, Bergamo, e infine Sondrio e Lodi, quest’ultima provincia, l’unica sotto i 100 casi comunicati. E alla luce dell’emergenza sanitaria che sta travolgendo come un tornado la Lombardia, si è deciso di aumentare i posti letti presso l’ospedale al Portello.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, “ALLARGATO” L’OSPEDALE IN FIERA

Nicola Bottino, medico specializzato in sindromi respiratorie acute e responsabile del modulo del Policlinico, ha parlato così nella giornata di ieri, 12 novembre, come riportato da Il Giorno: “Venti giorni esatti dopo aver aperto i battenti in Fiera, siamo arrivati ad avere 60 posti letto operativi e attrezzati. Per quanto riguarda le prospettive sul breve, visto che ci vengono richiesti altri posti letto, vogliamo aprire altri moduli con l’aiuto di altri ospedali che speriamo si possano aggiungere al nostro pool di medici e infermieri. L’obiettivo, nel corso della settimana prossima, è quello di aprire un altro modulo da 14 posti, arrivando a 74, e, alla fine stessa settimana prossima, aprire un ulteriore modulo, arrivando a circa 88-90 posti letto”. Nino Stocchetti, responsabile Neurorianimazione del Policlinico di Milano e direttore del Padiglione del Policlinico in Fiera, si è tolto qualche sassolina dalla scarpa: “Siamo stati rimproverati perché l’ospedale in Fiera non si riempiva. Ci sono dei modi per descrivere l’idea della Fiera, analogie che apprezzo molto: si è parlato di scialuppa di salvataggio, una diga contro le alluvioni, la più recente è un estintore. Molti ci hanno preso poco sul serio e ci hanno deriso perché l’estintore non era più necessario. Poi purtroppo la seconda ondata è arrivata e io ricordo benissimo la telefonata del direttore generale del Policlinico di Milano Ezio Belleri. Prima che cominciasse a parlare sapevo già cosa succedeva: bisognava riaprire, così siamo tornati”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 12 NOVEMBRE





