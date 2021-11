Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 novembre/ Positività 1.1%, +29 ricoveri

E’ atteso dopo le ore 17:00 il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, contenente tutti i dati aggiornati ad oggi, sabato 13 novembre 2021. Anche questa sera faremo quindi il punto sull’evoluzione della pandemia di covid in quella che resta la regione con più contagi e più decessi da covid, ma che dalla scorsa primavera è tornata lentamente alla normalità grazie ad una campagna di vaccinazione di massa sublime. E in attesa del report di oggi, il comunicato di ieri ha confermato i numeri in salita della Lombardia, a cominciare dai contagiati emersi, in totale 1.103 a fronte di 99.009 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari all’1.1 per cento (ieri era dello 0.8), mentre il numero di decessi di ieri è stato pari a 6, per un totale dal 20 febbraio 2020 34.222. Negli ospedali situazione ancora rosea, visto che al momento in terapia intensiva vi sono 49 allettati, dato in crescita di soli 4 allettati, mentre in degenza normale il computo aggiornato segna quota 434, in aumento di 25 pazienti. Infine, per quanto riguarda le province con più casi, Milano ha comunicato 365 nuovi contagiati, seguita da Varese a quota 132.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 NOVEMBRE: LE PAROLE DEL GOVERNATORE FONTANA

Nonostante i casi di covid siano in sensibile aumento, il governatore della Lombardia non si dice preoccupato più di tanto. Uscito ieri allo scoperto ha spiegato: “Non sono preoccupato dal fatto che per ora hanno richiesto la terza dose 807 mila lombardi su una platea di 1,7 milioni – le parole di Attilio Fontana rilasciate ai microfoni del Corriere della Sera – ma bisogna convincerli: non c’è un grande entusiasmo rispetto a quanto abbiamo visto con la prima vaccinazione. Forse si è allontanata un po’ la paura, ci siamo un po’ dimenticati quello che abbiamo vissuto. Saremo tranquilli solo quando avremo fatto la terza dose: perché è l’unica che offre un’immunizzazione di anni”.

In merito alla permanenza anche nelle prossime settimane in zona bianca, Fontana ha stilato la ricetta da seguire: “Credo che, se i non vaccinati si vaccineranno e chi deve fare la terza dose la farà, la Lombardia potrà rimanere in zona bianca. I contagi sono risaliti, ma in modo ancora contenuto, più che nel resto d’Europa e di buona parte dell’Italia”.



