Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 13 settembre: 0 vittime, 27 terapie intensive

Nessun nuovo decesso e 27 terapie intensive totali, entrambi dati “stabili” nell’ultimo bollettino coronavirus di Regione Lombardia emerso ieri: in attesa dei nuovi dati oggi 13 settembre (bollettino attorno alle ore 16.30 sui canali social di Palazzo Lombardia), sono indicative per capire il trend non allarmante le altre voci presenti nell’aggiornamento epidemiologico giornaliero. Sono in tutto 103.074 i casi di Covid-19 da inizio pandemia in Lombardia, di cui 77.811 sono per fortuna guariti-dimessi (+293 nelle ultime 24 ore), 16.896 purtroppo le vittime (0 per l’appunto ieri) e 8.567 le persone ancora positive al tampone: sono stati fatti ieri 16.493 test in tutta la regione, inquadrando così 269 nuovi casi complessivi. Di questi, 37 sono attualmente positivi, 15 a seguito di test sierologici e 24 attualmente positivi in meno rispetto alla giornata di venerdì: a livello di ospedalizzazione, sono stabili le terapie intensive (27) mentre crescono di 5 unità i ricoveri nei reparti Covid-19 (251 totali). Da ultimo, 8.318 sono i lombardi in isolamento domiciliare con pochi o senza alcun sintomi da coronavirus.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI FONTANA

In attesa dunque del nuovo bollettino coronavirus diffuso da Regione Lombardia, sono ore frenetiche anche nelle località regionali per la riapertura generale della scuola in programma domani mattina: «Senza scuola non possiamo pensare di tornare alla normalità», è il commento del Governatore lombardo Attilio Fontana, raggiunto dai giornalisti alla Scala per il concerto di riapertura in presenza del grande Teatro. Alla domanda successiva sugli eventuali timori per un rientro in classe dei ragazzi, il Presidente di Regione Lombardia sottolinea «un poco sono preoccupato. Noi ci abbiamo messo tanto impegno. I problemi certo, ci sono, manca ad esempio la copertura di cattedre, ma auspico che si risolvano perché senza scuola non possiamo pensare di tornare alla normalità». In previsione del rientro in classe, dallo scorso 11 settembre è in vigore la nuova ordinanza della Regione con tutte le regole prorogate anti-Covid e l’assimilazione delle nuove norme nel Dpcm su scuola e trasporto pubblico locale.



