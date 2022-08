Bollettino Coronavirus Lombardia, dati 14 agosto/ +2813 casi, positività in calo

I dati del bollettino Coronavirus in Lombardia, anche oggi, domenica 14 agosto 2022, daranno una fotografia tempestiva di quello che è è l’andamento attuale dell’epidemia nella Regione, che nei primi mesi e non solo è stata una delle più colpite dalla diffusione del virus. La situazione adesso sembrerebbe del tutto sotto controllo. I casi di positività continuano ad essere numerosi, ma una percentuale ristretta di essi causa delle conseguenze rilevanti, complice la protezione derivante dalla campagna di vaccinazione e la prevalenza di alcune nuove varianti su quelle originarie.

In attesa dell’arrivo dell’ultimo aggiornamento prima di Ferragosto, in programma nel pomeriggio, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus Lombardia della giornata di ieri. Il tasso di positività è calato dal 12,8% all’11,27%. I nuovi casi sono stati infatti 2.813 a fronte di 24.968 tamponi processati, sia molecolari che antigenici. I morti, purtroppo, sono stati 25. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, ci sono stati -31 ricoverati con sintomi nei reparti Covid, +3 pazienti positivi nelle terapie intensive.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 AGOSTO: LA SITUAZIONE PROVINCIA PER PROVINCIA

Le province che hanno raccolto il maggior numero di positivi, secondo il bollettino Coronavirus in Lombardia diramato nelle scorse ore, sono come di consueto quelle più popolose. In cima non può che esserci Milano (+728, di cui +559 in città), subito seguita da Brescia (+490). È in discesa invece Bergamo (+284). Di seguito tutte le altre: Como (+137), Cremona (+164), Lecco (+94), Lodi (+94), Mantova (+206), Monza e Brianza (+211), Pavia (+195), Sondrio (+71), Varese (+236).

La Regione, in vista della nuova ondata di autunno del virus, sta adesso cercando di ricondurre la popolazione verso la campagna di vaccinazione. In molti però si sono ammalati in queste settimane e sono dunque già immuni. Il livello di protezione attuale più gli innovativi vaccini aggiornati contro le nuove varianti che le case farmaceutiche stanno preparando potrebbero dunque garantire una stagione fredda tranquilla per l’Italia intera.

