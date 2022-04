Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 aprile/ +41 ricoveri, positività 12.9%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia è atteso anche oggi, giovedì 14 aprile 2022, dopo le ore 17:30. Il report aggiornerà come ogni giorno la situazione pandemica in regione, a cominciare dai nuovi contagiati, che ieri sono stati in totale 8.723 su 67.523 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 12.9 per cento. Negli ospedali lombardi, invece, troviamo al momento 1.149 ricoverati in area medica, dato in aumento di altre 44 unità rispetto alla precedente comunicazione, e solo 40 in terapia intensiva, per una decrescita di 3 pazienti gravi.

Le vittime da covid, invece, sono state ieri 15, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 39.515 mila morti. Una situazione che resta quindi tutto sommato positiva quella della regione Lombardia, con un nuovo bollettino coronavirus che non dovrebbe regalare grosse sorprese: i contagi continuano ad essere registrati in numeri importanti, ma non sono accompagnati da un aumento delle ospedalizzazioni, di conseguenza il virus sembrerebbe essersi indebolito pur rimanendo altamente contagioso.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 APRILE: APPROVATA RELAZIONE SU GESTIONE PRIMA FASE PANDEMIA

Il Pirellone, sede della regione Lombardia, ha intanto approvato la relazione uscita dalla commissione d’inchiesta covid circa l’operato della stessa Regione durante la prima fase della pandemia: “Regione Lombardia ha operato attivamente, instancabilmente e con ogni mezzo a propria disposizione per contrastare il deflagrare di un evento sconosciuto e inatteso”, questo in sintesi, come riferisce Il Fatto Quotidiano, la versione sulla gestione valida appunto da Palazzo Lombardia.

Non sono mancate le polemiche in aula da parte dell'opposizione lombarda vista l'assenza dei big della Regione, a cominciare dal governatore Attilio Fontana, presente invece alla festa del 170esimo anniversario della Polizia. Lo stesso presidente ha replicato alle accuse dicendo: Io sono presidente della Regione, quindi ho il dovere morale prima di tutto di essere alla festa della polizia. Se poi vogliono fare polemica perché è l'unico modo per dimostrare che esistono va bene, valuteranno i cittadini il comportamento tenuto".











