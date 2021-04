Bollettino Coronavirus Lombardia dati 14 aprile/ Regione a un passo dai 32mila morti

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, i cui nuovi dati saranno resi noti nella seconda parte del pomeriggio di oggi, mercoledì 14 aprile 2021, presumibilmente dopo le 17. Da un paio di giorni, ormai, la regione è ritornata in zona arancione dopo circa un mese trascorso in area rossa e anche i numeri emersi nelle scorse ore sottolineano una lenta decrescita della curva epidemiologica; infatti, ieri sono state riscontrate 1.975 nuovi contagi (di cui 62 deboli), a fronte di un tasso di positività pari al 5,1%, a fronte di 38.490 tamponi processati (20.528 molecolari e 17.962 antigenici).

Le vittime, purtroppo, sono state ancora una volta a ridosso delle 100 unità giornaliere (94), per un totale di 31.909 morti dall’avvento della pandemia nella regione. Per quanto concerne i ricoveri, si registrano in tutto 5.727 malati Covid in corsia d’ospedale (-36 rispetto a lunedì), e 787 nelle terapie intensive (-24). Attualmente, le persone positive in tutta la Lombardia sono 71.341, con la distinzione inerente ai nuovi contagi a livello provinciale: Milano 506, Varese 457, Como 226, Monza 160, Brescia 136, Mantova 118, Cremona 86, Pavia 85, Bergamo 71, Lecco 44, Lodi 40 e Sondrio 10.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 APRILE

In attesa di scoprire i dati relativi al nuovo bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, mercoledì 14 aprile 2021, tiene banco in tutta la regione il caso Zlatan Ibrahimovic, che, come riportato da Fanpage, si sarebbe fatto aprire un ristorante in zona rossa dopo la partita con il Parma, così come testimoniato da alcune fotografie che lo ritraggono insieme allo chef, titolare del locale, e dell’ex compagno di squadra Ignazio Abate. Il consigliere regionale di “Più Europa”, Michele Usuelli, ha chiesto di rimuovere lo svedese dal ruolo di testimonial per la campagna contro il virus, dal momento che la Regione aveva individuato proprio nell’attaccante del Milan il profilo giusto per convincere la popolazione a non sottovalutare il pericolo pandemico, facendogli registrare anche alcuni spot. Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente lombardo, ha risposto così: “La ringrazio per la segnalazione, sarà mia cura interloquire con l’assessore Bolognini, che ha la responsabilità della campagna di comunicazione, per segnalare l’episodio che lei, opportunamente, ha segnalato”.

