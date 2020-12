Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 dicembre/ 130 ricoveri in meno in 24 ore

Il consueto bollettino coronavirus della Lombardia è atteso per la serata di oggi, lunedì 14 dicembre. La regione governata da Fontana si appresa a ricevere il primo report da zona gialla, visto che da ieri la stessa regione è stata appunto ufficialmente decolorata, con numerose misure restrittive che sono venute meno. Come ben si sa, i dati di oggi, essendo lunedì, saranno comunque scarsamente attendibili, in quanto il numero di tamponi processati nel weekend risulta essere più basso nel resto della settimana. In attesa dei nuovi numeri diamo uno sguardo ai dati di ieri, che hanno confermato ancora una volta la tendenza alla decrescita, con 2.335 nuovi contagi scoperti contro i 2.736 di sabato. Crescono purtroppo i dati relativi alle vittime, ieri 144 contro le 85 di sabato, e le 132 venerdì, numero che ha portato il computo totale dei morti da inizio pandemia a quota 23.810. Bene invece ancora una volta la situazione ospedaliera, con 714 posti letto occupati in terapia intensiva (-3), e 5.159 negli altri reparti (-130 in 24 ore), mentre i guariti/dimessi sono stati 908 in un giorno.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, L’APPELLO DI FONTANA

A livello di città continua ad essere Milano quella con più contagi da coronavirus, con 851 nuovi casi scoperti di cui 296 nella sola metropoli. Segue Brescia con 325 nuovi casi, e Pavia con 207, poi tutte le altre province fino ad arrivare a Como, Sondrio, Varese, Lodi e Cremona, dove i casi sono stati sotto i 100. E nella giornata di ieri, in concomitanza con l’ingresso della Lombardia in zona gialla, è uscito allo scoperto il governatore Attilio Fontana, che attraverso la propria pagina Facebook si è rivolto così ai suoi conterranei: “Dobbiamo ricordare che meno sono le restrizioni più deve essere alta l’attenzione quotidiana, in ogni singolo momento. I risultati contro il virus sono stati raggiunti grazie ai sacrifici e alla responsabilità dei lombardi, ai quali va ancora una volta il mio più grande ringraziamento. Questa è la strada su cui dobbiamo continuare”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

