Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 febbraio/ Positività 8.2%, -117 ricoveri

Siamo in attesa anche oggi, lunedì 14 febbraio 2022, del nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report con tutti i vari aggiornamenti sulla pandemia di covid. Si apre una nuova settimana importante per la Lombardia visto che, quasi sicuramente, si tratterà dell’ultima in zona gialla prima del ritorno in bianca, molto probabilmente per molti mesi a venire. I numeri del resto sono migliorati di molto nelle ultime settimane, e anche i dati del bollettino di ieri lo hanno confermato. I nuovi contagiati sono stati infatti 5.247 su 63.863 test antigenici e molecolari processati.

L’incidenza dei contagi sui tamponi, il tasso di positività, è stato pari al 8.2 per cento, in calo e al di sotto della media dell’Italia, mentre negli ospedali al momento troviamo 170 pazienti ricoverati nelle terapie intensive dei nosocomi lombardi, in decrescita di 3 unità, e altri 1.934 in area medica, un numero quest’ultimo diminuito di 114 allettati rispetto alla precedente comunicazione. Purtroppo resta ancora alto il numero delle vittime da covid, ieri altre 27, mentre, per quanto riguarda i contagi di Milano e provincia, l’ultimo dato segnava quota 1.597.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 FEBBRAIO: RIAPRONO LE RSA LOMBARDE

Numeri ancora in miglioramento quindi in Lombardia, e anche per questo a poco a poco si stanno allentando le varie misure di restrizione. Ne è un esempio quanto sta accadendo in numerose Rsa, le case di riposo per anziani, come ad esempio quella della Fondazione Carisma, in quel di Bergamo, la più grande della provincia con ben 421 posti letto. A partire da oggi, lunedì 14 febbraio 2021, sarà possibile nuovamente far visita agli anziani anche ai “parenti” degli stessi: ogni ospite potrà ricevere, per due volte a settimana, delle visite (una singola persona per volta per massimo un’ora), senza appuntamento.

Fabrizio Lazzarini, direttore generale della stessa Fondazione Carisma, spiega, come si legge su L’Eco: “Avevamo sospeso le visite parenti, chiudendo la struttura, a gennaio quando tirava una brutta aria per i contagi che si erano velocemente incrementati e per la loro incidenza. Così, precauzionalmente, avevamo rialzato le barriere protettive: ora che la quarta ondata sembra ritirarsi, possiamo tornare a far incontrare gli anziani con i loro cari”. Gli anziani sono le persone che hanno sofferto di più questi due anni di pandemia.



