Bollettino Coronavirus Lombardia dati 14 febbraio/ Varianti nel 30% dei casi positivi

Mancano davvero poche ore prima del rilascio dei dati che daranno vita al nuovo bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Purtroppo, in questo triste appuntamento che si rinnova quotidianamente, abbiamo visto che nell’ultima settimana la curva epidemiologica ha subìto un leggero rialzo, in virtù anche e soprattutto di un cluster individuato nel Bresciano. Ecco perché le statistiche di 24 ore fa, pur non ancora così allarmanti, invitano alla riflessione e alla prudenza da parte di tutti i cittadini.

Ieri sono stati infatti 2.277 i nuovi positivi (di cui 81 debolmente positivi) su 40.978 tamponi effettuati (di cui 26.649 molecolari e 14.329 antigenici), con un tasso di positività pari al 5,5%, superiore dello 0,5% al tasso medio nazionale. Fortunatamente, però, si è riscontrato anche un calo di ricoverati nei reparti (-9), che scendono a 3.574, mentre sono aumentati i pazienti nelle terapie intensive (+6), che sono 365. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.535, in totale 484.180, di cui 3.226 dimessi e 480.954 guariti. Purtroppo, infine, si sono registrati altri 61 morti, che hanno portato il totale dei decessi a 27.760.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, MORATTI: “VARIANTI PARI AL 30% DEI CASI”

In attesa di scoprire i nuovi dati che daranno vita al bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 14 febbraio 2021, è interessante sottolineare come sul territorio regionale di fatto un terzo dei nuovi positivi al Coronavirus abbia contratto una mutazione dello stesso e non il virus “originale” di Wuhan, come dichiarato dal vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti: “Purtroppo le varianti sono presenti in Lombardia con una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi”. Uno scenario che, tuttavia, secondo la Moratti non deve creare il panico e allarmare i cittadini, dal momento che “le consolidate abitudini di prevenzione e protezione anti-Covid risultano sempre efficaci. Uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzare spesso le mani, sono comportamenti ancora raccomandati, da osservare scrupolosamente per prevenire il contagio”. Come dicevamo poco fa, dunque, sarà necessario ricorrere ancora una volta a un esercizio di rinnovata prudenza.

