Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 gennaio/ Positività 16.7%, +4 in T.I.

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì 14 gennaio. Sarà una data molto importante quella odierna in quanto scopriremo se, come sembra, la regione governata da Fontana sarà costretta a lasciare la zona gialla per entrare in arancione. Del resto tutti gli indicatori sono peggiorati con costanza nelle ultime settimane, di conseguenza la “decolorazione” è fortemente quotata, a meno di dimissioni in massa nelle ultime ore.

In ogni caso, rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i casi di positività sono stati in totale 39.683 a fronte di 237.324 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari. Il tasso di positività è stato pari al 16.7 per cento, mentre negli ospedali abbiamo registrato un doppio aumento in terapia intensiva e in area medica rispettivamente di 4 e 135, per un totale di 257 e 3.452 allettati nei nosocomi lombardi. Infine il dato più triste, quello riguardante le vittime da covid, ieri altre 52, e il numero relativo ai contagi nella provincia di Milano, ieri +13.192.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 GENNAIO: RAGGIUNTO IL PLETEAU?

E la Lombardia potrebbe essere giunta ad un plateu, ovvero, aver raggiunto il picco di contagi. A spiegarlo nelle scorse ore è stato il Corriere della Sera, dopo aver visionato un grafico in mano alla Direzione generale Welfare lombarda, che mostra l’andamento dei contagi covid in regione.

Ebbene, dal 28 novembre 2021 allo scorso 4 gennaio 2022, l’ascesa dei positivi è stata costante, ma dal 5 gennaio in avanti si è assistito di fatto ad una costante nel numero dei contagi giornalieri e nel tasso di positività, che fa appunto pensare come si sia raggiunto il picco massimo dei contagiati. Si tratta quindi di una buona notizia, che significherebbe che nei giorni che verranno i casi dovrebbero iniziare a scendere con costanza, si spera forse per sempre, o comunque per un lungo periodo di relativa tranquillità. In ogni caso, a meno di colpi di scena, ciò non dovrebbe impedire alla Lombardia di finire comunque in zona arancione da lunedì.

