Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 maggio/ Positività 14%, -34 pazienti

Facciamo il punto sull’ondata pandemica di covid in Lombardia con il bollettino coronavirus della regione di oggi, sabato 14 maggio 2022. Il nuovo report è atteso oggi pomeriggio, e certificherà l’andamento del virus in quella che resta la regione che ha registrato i numeri più alti, a cominciare dalle vittime, che dopo i dati del bollettino coronavirus Lombardia di ieri sono giunte ad un totale di 40.242 (+20 nelle scorse 24 ore), numero sempre drammatico e che non accenna a “fermarsi”.

Il numero dei contagiati, invece, è stato ieri pari a 5.347 a fronte di 37.994 tamponi analizzati sia antigenici molecolari quanto rapidi, mentre il tasso di positività, quanto incidono i contagiati sul totale dei test elaborati, ha segnato ieri quota 14 per cento, un dato ancora alto ma che sembrerebbe iniziare a dare segnali di cedimento. In ogni caso negli ospedali lombardi la situazione resta di assoluta tranquillità, visto che in terapia intensiva continuano ad esservi meno di 50 contagiati, per l’esattezza 36, mentre in area non critica il dato allettati segna quota 953 per un doppio cambiamento rispetto al precedente bollettino pari a +1 e -35.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 MAGGIO: I DATI DELLE PROVINCE LOMBARDE

Attraverso i dati del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri scopriamo anche come sono ripartiti i vari casi covid a seconda delle varie province regionali, a cominciare dal capoluogo Milano, dove i contagiati sono stati in totale 1.663, di cui 689 nella sola città- Segue Brescia a quota 643, con Monza e Brianza e Bergamo praticamente appaiate, rispettivamente con 520 e 519 nuovi casi di coronavirus.

Varese ne ha contati altri 386, davanti a Como a quota 375, mentre a Pavia sono stati rivelati altri 307 casi di positività. Infine troviamo Lecco a quota 220, Mantova a 181 e Lodi a 117. A chiudere il gruppo, con meno di cento casi giornalieri, Sondrio, precisamente a quota 83. Dall’inizio della pandemia i casi emersi in Lombardia sono stati in totale 2.837.206 a fronte di 37.217.520 tamponi processati.

