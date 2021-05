Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 maggio/ Solo 13 decessi in 24 ore

E’ venerdì 14 maggio 2021, altro giorno in cui scopriremo l’evoluzione dei contagi di covid della regione Lombardia grazie al classico bollettino coronavirus emesso in serata. C’è grande attesa per scoprire quale sarà la colorazione delle prossime due settimane, comunicata come sempre oggi dopo la cabina di regia, ma non dovrebbero essere previste grosse novità, con una conferma del giallo almeno per altri sette giorni.

Figliuolo “Più di 500mila dosi al dì da giugno”/ “Quando sono subentrato ad Arcuri..”

In attesa comunque di dati più certi rivediamo brevemente il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri quando sono emersi altri 1.396 casi a fronte di 49.484 tamponi processati. Si registrano ancora morti, ieri 13 per un totale da inizio pandemia pari a 33.284 decessi, mentre la situazione ospedaliera vede 417 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi regionali (dato in calo di 31 unità rispetto a ieri), e altri 2.351 in degenza normale (meno 90). A livello provinciale, infine, si segnala sempre Milano con più casi, totale 431 fra città e provincia, seguita da Brescia a quota 161, con Monza invece che ha comunicato 129 casi.

Sondaggi politici/ Lega sale al 21,3%, Pd scende al 20%. Ddl Zan, 60% a favore

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 MAGGIO: LA MORATTI SUI RICHIAMI ESTIVI

Intanto nella giornata di ieri è tornata a parlare Letizia Moratti, vicepresidente della regione Lombardia nonché assessore al Welfare, che ha fatto chiaramente capire che chi dovrà ricevere la seconda dose di vaccino durante il mese di agosto, dovrà essere vaccinato fuori regione, in quanto non si potrà obbligare l’eventuale vacanziere a tornare in Lombardia: “Per i richiami ad agosto bisogna vaccinare i vacanzieri fuori regione”, ha spiegato parlando con i microfoni del quotidiano La Stampa, per poi aggiungere: “Abbiamo vaccinato tutti coloro che lavorano qui pur non avendo la residenza – dice – ma siamo consapevoli che il problema delle vacanze c’è. Stiamo lavorando in Regione per evitare di fissare appuntamenti nel periodo clou, cioè metà agosto, quando in molti saranno in ferie. Auspichiamo una collaborazione tra regioni almeno per quanto riguarda i lavoratori lombardi. Se una persona deve fare la seconda dose mentre è in un’altra regione, allora pensiamo che debba essere quella regione a fargliela. Ma sappiamo che non è facile”.

Stop quarantena per chi arriva dai Paesi Ue/ Speranza firma l'ordinanza: i dettagli

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA