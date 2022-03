Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 marzo/ -14 ricoveri, positività 10.3%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia aggiornato ad oggi, lunedì 14 marzo 2022. In Regione i contagi stanno continuando la loro discesa anche se la scorsa settimana, in linea con il resto del Paese, i numeri sono stati un po’ altalenanti e la decrescita non è stata così marcata come nelle precedenti cinque settimane. La cosa certa resta il calo dei pazienti covid negli ospedali e anche il bollettino di ieri ha regalato conferme in tal senso visto che in terapia intensiva vi sono al momento 73 ricoverati (+1 rispetto al precedente bollettino), con l’aggiunta di altri 762 in area medica, per una diminuzione pari a 15 allettati.

I contagi totali sono invece stati 4.791 su 46.087 test anti covid elaborati, per un tasso di positività pari al 10.3 per cento, mentre i decessi per covid sono stati invece 18 per un totale da inizio pandemia pari a 38.939 morti, un bilancio che resta sempre pesantissimo. Infine diamo uno sguardo ai casi registrati nella provincia di Milano, ieri 1.662.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 MARZO: LETIZIA MORATTI TORNA NEGATIVA

E restando in ambito covid e Lombardia, nella giornata di ieri è giunta la notizia circa la negatività dell’assessore al welfare nonché vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. A comunicarlo è stata la stessa ex sindaca di Milano attraverso i suoi profili social: “Dopo una settimana di quarantena e di lavoro da casa – riporta l’edizione online dell’agenzia Ansa – da domani (oggi ndr) rientro in assessorato”.

Quindi la Moratti ha aggiunto e concluso: “Ringrazio tutti per gli auguri e gli incoraggiamenti ricevuti in questi giorni e ringrazio il vaccino che mi ha protetto evitando lo sviluppo grave della malattia”. Letizia Moratti aveva scoperto di avere il covid negli scorsi giorni e insieme a lei anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Entrambe le cariche lombarde hanno comunque contratto il virus in forma lieve, e in maniera pressochè asintomatica, non registrando alcuna grave conseguenza.

