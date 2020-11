Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 novembre/ L’indice Rt cala all’1.5

Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri è stato decisamente drammatico in quanto a nuovi casi, ma i segnali positivi non sono comunque mancati. Cominciamo dal dire che i nuovi contagi scoperti sono stati 10.634, nuovo record assoluto in 24 ore, a fronte però di ben 55.636 tamponi processati. Giovedì i nuovi casi scoperti erano stati 9.291 su 42.933 test, di conseguenza il rapporto fra positivi e tamponi è calato di 2.5 punti percentuali passando dal 21.6 al 19.1%. Bene anche il dato relativo ai decessi che giovedì erano stati 187 contro i 118 in meno, -69. Sul fronte ospedaliero, invece, si registrano altre 19 persone ricoverate in terapia intensiva, che portano il totale a 801, mentre nei reparti di degenza ordinaria sono stati 272 i ricoveri in più (totale 7.319). Come detto in apertura, i segnali positivi comunque non mancano, a cominciare dall’indice di contagio Rt, che dopo aver superato il 2 sta continuando a scendere assestandosi all’1.5 a livello regionale, e a Milano fra l’1.3 e l’1.2. Fontana, alla luce di questi piccoli segnali positivi, non ha escluso un possibile allentamento delle misure al termine della prossima settimana: “bisogna attendere le due settimane – le sue parole riportate da Il Giorno in data 13 novembre – la prima è passata però, come mi ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, non prenderà alcun provvedimento prima delle due settimane, quindi a partire dalla prossima”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: “QUALCHE MIGLIORAMENTO”

“Gli indicatori della Lombardia iniziano a dare segnali di miglioramento – ha proseguito il governatore commentando il bollettino coronavirus Lombardia di ieri – sono i primi risultati dopo i pesanti sacrifici che stiamo attuando dal 21 ottobre. Dobbiamo proseguire questo cammino nella speranza di allentare la pressione sia sui nostri ospedali sia sui nostri preziosi medici e operatori sanitari. Come sempre manteniamo alta l’attenzione e cerchiamo di uscire da questo incubo il prima possibile”. A livello di città, si segnalano 4.451 nuovi casi a Milano di cui 1.973 nella sola città, quindi a Monza e Brianza 1.236 e Varese 1.231. Staccate le altre province, a cominciare da Como, Brescia e Pavia sopra i 500 casi, quindi via-via tutte le altre fino ad arrivare a Sondrio che ha registrato solo 52 nuovi positivi. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 13 NOVEMBRE





