Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 dicembre/ Positività 2%, +53 ricoveri

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021. Come sempre l’appuntamento è fissato dopo le ore 17:00, quando appunto il report verrà comunicato dagli organi preposti, fotografando la situazione attuale del covid. La regione governata da Attilio Fontana sembrerebbe per ora reggere questa quarta ondata, ma questa sarà di fatto la settimana verità, visto che al termine della stessa scopriremo se la Lombardia sarà ancora in zona bianca, oppure come da pronostici, se entrerà in zona gialla per il periodo natalizio.

In ogni caso rivediamo il bollettino di ieri, quando i contagiati emersi sono stati in totale 3.830 a fronte di 172.462 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 2.2 per cento, in diminuzione come sempre il martedì. Ieri i morti da covid sono stati 20, mentre negli ospedali si è registrato un incremento in area medica (+50) e in terapia intensiva (+3), il che ha comportato il totale di ricoveri a quota 1.185 e 146. Infine uno sguardo a Milano e provincia, dove i nuovi contagiati sono stati 1.336.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 DICEMBRE: IL COMMENTO DI FONTANA

E a proposito della regione Lombardia in zona giallo, ha parlato ieri il governatore Attilio Fontana, che si è detto moderatamente ottimista. Uscendo alla scoperto a margine dell’evento ‘MI+PNRR. La formula per il futuro’, nell’ambito di Direzione Nord, alla Fondazione Stelline, il presidente lombardo ha spiegato: “Sono abbastanza fiducioso – le sue parole riportate dall’edizione online del quotidiano Il Giorno, in merito ad un cambio di colore dal 20 dicembre – vedo che i nostri numeri pur essendo in peggioramento sono in peggioramento relativo: ieri per la prima volta c’è stata una riduzione del numero delle persone ricoverate in ospedale (-21 allettati ndr), anche se è un dato relativo e probabilmente oggi risaliranno, ma la risalita dei numeri sta avendo un ridimensionamento”. Vedremo se tali primi segnali di cedimento di questa quarta ondata verranno confermati o meno.

