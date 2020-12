Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 dicembre/ Rapporto test-casi all’8.35%

Come evolve la curva dell’epidemia di coronavirus in Lombardia? Lo scopriremo questa sera, indicativamente nella fascia oraria 17:00-18:00, quando verrà reso noto il bollettino di oggi, martedì 15 dicembre 2020. La Regione comunicherà quindi i nuovi dati in merito a contagi giornalieri, vittime, guariti e situazione ospedaliera, con la speranza che i numeri si confermi in ribasso. La preoccupazione è alta, in quanto l’ingresso in zona gialla ha dato a molti la sensazione di “liberi tutti”, e c’è il rischio di conseguenza che i contagi tornino a schizzare alle stelle.

In attesa dei nuovi numeri andiamo a dare una ripassata al report di ieri, quando sono stati scoperti 945 casi di covid ma a fronte di 11.317 tamponi processati (domenica i contagi erano stati 1.390 in più). Fra la città di Milano e l’hinterland meneghino sono stati scoperti 394 nuovi casi, mentre, per quanto riguarda il rapporto fra tamponi e test, la percentuale rimane tutto sommato stabile all’8.35%,

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA. LOMBARDIA: “DOMENICA TROPPE PERSONE”

E nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Fontana, che in collegamento con il programma Mattino 5, ha commentato le folle vistesi nelle vie del centro di Milano, domenica scorsa, primo giorno di zona gialla per la regione: “Bisogna purtroppo tenere conto di quello che succede nelle vie – ha spiegato – quando ci si trova in presenza di una situazione come quella di ieri evidentemente c’erano troppo persone e questo è un assembramento che rischia di essere il veicolo molto privilegiato dal virus per ricominciare a diffondersi. E’ estremamente difficile trovare un equilibrio – ha aggiunto – anche perché ad un negozio si può impedire l’accesso ma in centro città è praticamente impossibile. Bisogna fare riferimento alla propria coscienza, rendersi conto che certe situazioni possono essere pericolose. Altrimenti l’alternativa è quella di cui parla il Governo, di ricominciare a chiudere e a limitare la libertà, gli eccessi, gli spostamenti da Comune a Comune e io non voglio arrivare a quei punti. Vorrei che la gente potesse essere libera”. Di seguito il bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri, 14 dicembre

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 DICEMBRE





