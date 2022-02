Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 febbraio/ -29 ricoveri, positività 7%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 15 febbraio 2022, secondo giorno di questa nuova settimana. Numeri sempre in ribasso quelli della Lombardia, così come è stato confermato anche dal report ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri, quando i nuovi contagi sono stati 1.982 a fronte di 28.275 tamponi analizzati, compresi gli antigenici rapidi. Il tasso di positività si conferma in ribasso, pari al 7 per cento, mentre il numero di vittime, invece, sta continuando a rimanere su numeri piuttosto “altini”, visto che ieri i decessi a causa del covid sono stati 77, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 38.076 persone che hanno perso la vita nella sola Lombardia.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 febbraio/ Positività 10.1%, -27 ricoveri

Di contro, continuano a liberarsi posti letto negli ospedali regionali, e ad oggi troviamo 162 persone ricoverate in terapia intensiva, dato in calo di 8 unità, e altre 1.913 in area medica, numero invece decresciuto di 21 allettati. Infine, per quanto riguarda Milano e provincia, i contagi di ieri sono stati in totale 661.

Vittorio Sgarbi contro il Green Pass/ Video, "Stupida guerra tra vaccinati e no vax"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI ABRIGNANI

E ieri è intanto uscito allo scoperto il professor Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, nonché professore ordinario di Immunologia all’università Statale di Milano. Secondo Abrignani l’obbligo di vaccinazione “avrà senso fin quando circolerà il virus, e ho l’impressione che durerà anni – le sue parole rilasciate ai microfoni del quotidiano La Stampa – vorrei sottolineare che non si tratta solo del singolo, ma di tutta la comunità e dell’unica via per uscire dalla pandemia. Gli ultracinquantenni ad esempio sono 27 milioni, di cui quasi 2 milioni non vaccinati. Questi ultimi, un 7%, rappresentano il 70% di chi è in terapia intensiva. Non è solo un problema loro, ma degli ospedali e degli altri malati che non trovano posto”.

Claudio Baglioni positivo al Covid: come sta?/ "Ha laringite": posticipati 5 concerti

Secondo Abrignani, nonostante i contagi stiano scemando, è giusto mantenere ancora gli obblighi vaccinali: “Secondo me sì, ma si tratta di scelte politiche su cui non entro. Dal punto di vista scientifico posso dire che la vaccinazione è uno strumento fondamentale. Poi io ero per l’obbligo quando non c’era, figuriamoci ora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA